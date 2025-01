Palmeiras se mantém aberto a propostas pelo paraense Rony; clube aguarda ofertas

O futuro do paraense Rony, atualmente no Palmeiras, ainda não está definido. O jogador, que se destacou com a camisa do Verdão, pode sair do clube até o final da janela deste início de temporada. Segundo o GE de São Paulo, o time paulista ainda não descartou negociar o atacante.

Conforme as informações, o Fluminense-RJ demonstrou interesse pelo jogador, assim como o Atlético-MG. Contudo, não houve uma proposta oficial. Assim, o Palmeiras está no aguardo das ofertas para analisá-las e só deve negociar o atacante se a proposta for vantajosa para a equipe. O contrato de Rony com o time vai até 2026.

O clube paulista quer vender completamente os direitos sobre Rony. A equipe não tem interesse em empréstimo ou troca. O jogador paraense chegou ao Verdão em 2020, após o Palmeiras comprar 50% dos direitos econômicos sobre o atleta do Athletico-PR. Na época, a negociação custou cerca de R$ 28 milhões.

VEJA MAIS

Rony se destacou e conquistou títulos com a camisa alviverde. O jogador foi um dos que mais jogou pelo Palmeiras na última temporada; contudo, em boa parte das partidas, começou no banco de reservas. O atacante fez 63 jogos, marcou 10 vezes e deu seis assistências.

Ao todo, o paraense tem 283 jogos e 70 gols pelo Palmeiras, sendo que 23 das bolas nas redes foram na Libertadores, o que o tornou o maior artilheiro da história do clube na competição.

Para esta temporada, o Verdão contratou os atacantes Paulinho, ex-Atlético-MG, e Facundo Torres, que estava no Orlando City, dos EUA. Assim, a disputa pela posição será ainda mais acirrada na equipe.

Ainda segundo a publicação, o jogador paraense está aberto a propostas, desde que o projeto seja bom, assim como o salário. Assim como a equipe do atleta, o Verdão aguarda as propostas chegarem à mesa. Enquanto a novela não tem um capítulo final, Rony segue treinando normalmente no clube e será inscrito no Paulistão se nenhuma oferta for feita.