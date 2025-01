Atacante do Remo fala sobre Copa Verde e Parazão simultâneos: 'Vamos chegar com força total'

O Clube do Remo inicia uma maratona de jogos a partir desta quarta-feira (29/01), quando enfrenta o Águia de Marabá pela 3ª rodada do Parazão. O time terá que conciliar a preparação entre partidas com apenas três dias de intervalo, pois, além do estadual, a Copa Verde começa na próxima semana, e as competições ocorrerão simultaneamente. Para o atacante Pedro Rocha, o volume de jogos é positivo para a equipe azulina.

“Isso é muito bom, porque conseguimos dar uma rodagem maior ao elenco, principalmente neste início de temporada. Nos primeiros jogos, dá para manter todo mundo em um ritmo bom. Temos muito claro em mente que, em todas as competições que disputarmos, vamos procurar fazer o nosso melhor, e é nisso que temos trabalhado diariamente”, afirmou.

O jogador também destacou a força da equipe nos dois primeiros desafios da temporada pelo Campeonato Paraense, ressaltando que o time está evoluindo a cada jogo. Até o momento, o elenco do Leão marcou nove gols e assumiu a liderança da competição. Um desses gols foi de Pedro Rocha, que balançou as redes contra o Caeté, na 2ª rodada do estadual.

“Foi apenas o segundo jogo, mas já notamos a diferença dentro de campo. Conseguimos construir uma boa base na preparação física, com toda a comissão técnica, sob a liderança do professor Jonas [Neves]. Temos feito um trabalho excelente, e isso nos dá condições de chegar ao segundo tempo com mais força para impor um ritmo maior de jogo”, destacou.

O próximo desafio do Remo será contra o Águia de Marabá, fora de casa. Para o atacante, o clima pode ser um obstáculo, mas não deve impedir o Leão de buscar mais uma vitória.

“Questões climáticas, como sol, chuva e gramado ruim, fazem parte do futebol, e temos que estar preparados para isso. Como Clube do Remo, precisamos estar prontos para enfrentar todas as adversidades. Vamos chegar amanhã com força total para fazer mais um excelente jogo”, concluiu.

A partida entre o Leão e o Azulão de Marabá terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com e transmissão pela Rádio Liberal+.