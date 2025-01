Qual a premiação da Supercopa do Brasil? Confira os valores

No domingo, 2 de fevereiro, às 16h, Botafogo e Flamengo medem forças no Estádio Mangueirão, em Belém, para decidir quem será o primeiro campeão nacional do ano. A competição, agora conhecida como Supercopa Rei, em homenagem a Pelé, é um torneio que reúne os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O Mengão, vencedor da Copa do Brasil em 2024, busca seu terceiro título na competição, enquanto o Fogão, campeão do Brasileirão de 2024, estreia na Supercopa com a chance de conquistar o primeiro título.

Segundo o site da Conmebol TV, a premiação da Supercopa do Brasil 2025 está prevista para ser superior a R$ 10,5 milhões. Deste total, R$ 5,5 milhões serão destinados aos clubes participantes, fornecidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Além disso, há um bônus de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 4,96 milhões, dependendo da cotação do dólar), concedido pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) ao time que conquistar o título.

VEJA MAIS

Portanto, o campeão pode receber uma premiação total de aproximadamente R$ 10,46 milhões (R$ 5,5 milhões da CBF + R$ 4,96 milhões da Conmebol), enquanto o vice-campeão receberá uma quantia inferior, ainda não especificada, mas superior aos R$ 5 milhões do ano anterior.

Ingressos

Faltando menos de uma semana para o clássico, apenas dois setores do estádio Mangueirão ainda têm ingressos disponíveis. Conforme informações do site oficial de vendas das entradas, as áreas que ainda possuem ingressos são do lado do Fogão. Segundo o site Bilheteria Digital, ainda é possível adquirir ingressos para o setor de cadeiras superior e inferior do lado A, que será ocupado pelo Botafogo.