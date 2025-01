Paysandu em prova de fogo no Parazão; Remo em mudança de processo

Papão em mais um teste de autoridade

Quarto jogo na quarta semana de atividades, com encaixe de novas peças. É natural que o Paysandu comece com uma elevada oscilação de rendimento. O mais importante agora é que o time está evoluindo na construção da sua identidade e autoridade em campo. O reencontro com a Tuna, hoje, será um bom teste para essa evolução.

O time de Márcio Fernandes começa bem em termos de imposição. A conduta é de um time grande, que compensa deficiências com suor e aplicação tática. A Tuna dá sinais tímidos de crescimento. É uma equipe organizada, mas com potência muscular bem limitada. Por isso, tem enfrentado grandes dificuldades nesta fase inicial do campeonato, caracterizada pela imposição física.

Remo: processo muda de etapa

Agora, com dois jogos por semana, amplia-se a rotatividade de jogadores. A maratona de partidas se intensifica para Remo, Paysandu e Águia com a chegada da Copa Verde.

No Leão Azul, o trabalho entra em uma nova etapa, marcada pela maior rotatividade dos jogadores, também influenciada pela oscilação de rendimento, algo normal neste período. Amanhã, contra o Águia, a tendência é que Marcelinho já assuma a ala direita. A entrada de Alvariño na zaga é apenas uma questão de tempo.

A apatia dos azulinos no primeiro tempo em Augusto Corrêa gerou cobranças por mais atenção e atitude. Isso indica um Leão mais feroz em Marabá.

BAIXINHAS

O goleiro Xandão (Alexandre dos Santos Saldanha), 23 anos, 1,87m, destaque do Castanhal, é um dos principais jogadores do campeonato nas duas primeiras rodadas. Defendeu demais na vitória do Japiim sobre o São Francisco. Paulista de Campinas, estreou no Castanhal em 2022, na Copa São Paulo.

Argentino, 27 anos, o atacante bicolor Borasi chama atenção pela dedicação ao trabalho. Treina muito, é focado e determinado. Por isso, é tão competitivo e aplicado nas funções táticas. Está emprestado pelo Sarmiento até o meio do ano, mas o Papão tem preferência de compra. Soma 19 jogos, quatro gols e três assistências pelo time.

O jovem zagueiro Iarley, do Paysandu, nasceu dois anos depois de o cearense Iarley ter brilhado no Papão na Libertadores. Ganhou o nome do ídolo de seus pais e, aos 19 anos, começa a ganhar espaço no time bicolor. Contra o Águia, fez seu terceiro jogo pelo profissional. Tem tudo para dar certo!

Descartada a vinda do paraguaio Alan Rodríguez, o Remo busca outro jogador para a ala esquerda. O Leão Azul também está prospectando um volante, um atacante para a direita e mais um goleiro. Ainda não estrearam os zagueiros Alvariño, Reynaldo e Klaus.

O Re-Pa, inicialmente marcado para o dia 9 de fevereiro, deve ser disputado no dia 23. Os dois times ganham tempo precioso para evoluir até o nível que o clássico exige. Até lá, haja bafafá!

Serão três jogos às 20h de hoje pela terceira rodada do Parazão: Paysandu x Tuna, Independente x São Francisco e Cametá x Santa Rosa. Amanhã, Capitão Poço x Castanhal, Bragantino x Caeté e Águia x Remo.

Vandick se desliga da gestão do Paysandu deixando uma história de glórias, versatilidade (atleta, coordenador técnico, executivo, presidente...) e, sobretudo, honradez. Por isso, é respeitado e admirado por todos.

Hoje, celebração dos 93 anos do município de Castanhal.