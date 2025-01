Ídolo do Paysandu, Vandick não tem contrato renovado e deixa direção do clube: 'Fiz o melhor'

O ídolo bicolor Vandick Lima não seguirá na gestão do Paysandu. O ex-jogador, que atuava como diretor de futebol, confirmou, por meio das redes sociais, que não teve o contrato renovado com a equipe e, por isso, deixa o time nesta temporada.

Em uma publicação no Instagram na última segunda-feira (27), Vandick compartilhou um vídeo com momentos icônicos de sua carreira e relembrou sua trajetória no Bicola. O ex-jogador destacou os títulos e passagens, dentro e fora de campo, pela equipe bicolor.

"Foram várias passagens pelo clube e muitas conquistas", começou o ex-jogador. "Como atleta, conquistamos dois títulos estaduais, um título da Série B, uma Copa Norte e a inesquecível Copa dos Campeões, tudo isso em apenas dois anos. De maio de 2003 a abril de 2005, fui coordenador de futebol e nos mantivemos na Série A com o título paraense de 2005", apontou Vandick.

O bicolor também lembrou de seu mandato como presidente, que ocorreu entre 2013 e 2014. O ex-jogador ressaltou as melhorias na infraestrutura do clube, além das conquistas do Paraense e o acesso à Série B.

Após essa passagem pela direção do Paysandu, Vandick só retornou a um cargo na equipe na gestão de Mauricio Ettinger, em 2023, como executivo. Contudo, ocupou a função por apenas três meses, até a chegada de Ari Barros, e foi nomeado diretor de futebol.

Nesse período, o Papão foi campeão paraense, da Copa Verde, subiu para a Segundona e, apesar dos altos e baixos, se manteve na Série B. A saída do ídolo bicolor já era aguardada, visto que a diretoria do Papão passou por mudanças com a eleição de Roger Aguileira para a presidência.

Ainda no texto, Vandick afirmou que sai do clube sem mágoas e aproveitou para agradecer ao ex-presidente Ettinger e a todos os envolvidos na manutenção do Paysandu.

"Por não ter o contrato renovado, saio do clube sabendo que fiz o melhor sempre e sem mágoa de ninguém. Aproveito para agradecer ao presidente Maurício Ettinger, que me deu a oportunidade de trabalhar nos dois últimos anos pelo clube que mais marcou a minha vida", afirmou.

"Agradeço ao Paysandu por ter vivido tudo isso. Agradeço também aos funcionários que sempre estiveram dispostos no dia a dia do clube e são fundamentais para o sucesso do clube. Agradeço à imprensa, que sempre me tratou com muito respeito, aos atletas e comissões técnicas desses dois últimos anos e, especialmente, à imensa torcida bicolor, vocês que nunca deixam o Paysandu jogar sozinho, seja onde for. Minha gratidão eterna a todos vocês", finalizou Vandick.

Aos 59 anos, o bicolor marcou a história do Paysandu nos anos 2000 e se tornou um ídolo da torcida, tendo conquistado títulos e a inesquecível participação na Libertadores de 2003.