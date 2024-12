Ídolo do Paysandu, Vandick Lima pode deixar o clube em 2025 na gestão de Aguilera

Ídolo do Paysandu e um dos símbolos do time bicolor que conquistou a Série B 2001, a Copa Norte e Copa dos Campeões em 2002 e disputou a Libertadores em 2003, Vandick pode estar deixando o Paysandu. O ex-jogador que também já foi presidente do clube, terá seu contrato encerrado no dia 31 deste mês e sem a garantia de que irá permanecer no cargo de diretor de futebol.

A informação de que ele poderá deixar o Paysandu foi confirmada pelo atual presidente do clube, Maurício Ettinger, em uma breve conversa. O mandatário bicolor afirmou que Vandick não tem garantia de permanecer no Paysandu, já que o clube passou por eleições e quem irá assumir a gestão será Roger Aguilera. Ettinger falou sobre o prazo de encerramento de vínculo com Vandick.

“O Contrato do Vandick encerra no dia 31 de dezembro. Não sei se irão renovar”, falou, Ettinger.

Vandick tem uma história de glórias no Paysandu. Como jogador, conseguiu os títulos mais importantes da história do clube, como a Série B, uma Copa Norte, além da Copa dos Campeões. Vandick foi presidente do Paysandu no nos anos de 2013 e 2014 e, após ser rebaixado para a Série C em 2013, conquistou o acesso em 2014, ano em que o clube bicolor completou seu centenário.

O ídolo bicolor retornou ao clube para exercer a função de executivo de futebol em 2023, mas ocupou o cargo três meses, com a chegada de Ari Barros, que assumiu a função e Vandick assumiu a função de diretor-geral e posteriormente diretor de futebol.

A equipe de O Liberal entrou em contato com Vandick Lima e com o novo presidente do Paysandu, Roger Aguilera, mas até o momento não obteve retorno.