Paysandu deve anunciar analista de desempenho campeão com o Fortaleza-CE; saiba quem é

O Paysandu está perto de anunciar uma nova contratação para o departamento de futebol. O nome é o do analista de desempenho Henrique Bittencourt, que estava no Fortaleza. A informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

De acordo com a fonte, o analista deve ser anunciado nas próximas horas. Ele já se despediu do Fortaleza e desembarcará em Belém na próxima sexta-feira (20), quando assinará contrato com o Papão.

VEJA MAIS

Quem também repercutiu a informação foi o jornalista Michel Anderson, na Rádio Liberal+. Segundo ele, a contratação de Henrique foi um esforço feito pela nova gestão bicolor, comandada por Roger Aguilera, eleito no mês passado.

"Paysandu deve anunciar em breve a contratação de Henrique Bittencourt, analista de futebol, que estava no Paysandu. Teve uma passagem pelo Paysandu antes, mas estava no Fortaleza. Ele é muito conceituado no mercado", disse.

Henrique tem apenas 31 anos e acumula passagens marcantes por Paysandu e Fortaleza. Ele iniciou sua carreira em 2016 e, junto com Leandro Costa e Rafael Silva, participou da criação do Centro de Inteligência do Fortaleza Esporte Clube (CIFEC), conquistando o título cearense de 2016 e o acesso à Série B, em 2017.

Em 2019, o analista foi para o Papão, onde fez parte da comissão técnica finalista da Copa Verde de 2019 e campeã paraense em 2020. No mesmo ano, a pedido do presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, anunciou sua saída do clube bicolor para retornar à equipe cearense.

Nesta segunda passagem pelo Leão do Pici, o analista fez parte das comissões técnicas que conquistaram três classificações para a Libertadores, vice-campeonato da Sul-Americana, cinco títulos cearenses e três Copas do Nordeste.