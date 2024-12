Diretoria do Paysandu anuncia duas renovações para 2025; veja quem são

Além de novas contratações, o Paysandu está acertando renovações com alguns jogadores para 2025. Duas dessas renovações do clube bicolor foram confirmadas na noite desta terça-feira (17): o zagueiro Luan Freitas e o goleiro Matheus Nogueira. O primeiro pertence ao Fluminense-RJ e, após acordo com o Tricolor das laranjeiras, vai defender o Papão por mais uma temporada. Já Matheus, que tem seus direitos econômicos ao Portimonense, de Portugal, vai ficar na Curuzu após negociações.

Com contrato até o final de 2025, Luan Freitas chega ao Papão já sabendo da pressão e da cobrança do torcedor. O jogador, que é cria da base do Fluminense, disse que a temporada no Paysandu lhe abriu portas e revelou que o ano foi muito difícil. “Me sinto muito feliz e motivado em renovar por mais um ano no maior do Norte, clube que abriu as portas para mim, me dando oportunidades em 2024. Não foi um ano fácil, mas, com muita humildade, perseverança e trabalho consegui meu espaço e pude ajudar o Papão a permanecer na Série B”, disse em entrevista ao site oficial do clube paraense.

VEJA MAIS

Luan Freitas vai seguir na Curuzu (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Luan Freitas falou sobre as projeções para o ano de 2025, desejou um excelente ano novo à torcida do Papão e disse estar feliz com a renovação contratual. “Para 2025 eu desejo um ano de muitas bênçãos, realizações e vitórias para todos nós! Que Deus continue nos guiando para trazer muito mais alegria para a Fiel”, ressaltou.

Já o goleiro Matheus Nogueira, de 27 anos, vai para a sua terceira temporada vestindo o manto alviceleste. O jogador que conquistou um acesso, um título do Parazão e uma Copa Verde, quer agora repetir as glórias e, quem sabe saborear mais um acesso com o Papão. “Muito feliz e motivado em continuar defendendo as cores do Papão, clube pelo qual criei um carinho muito grande. Cheguei com muita sede de vencer, e dentro desse um ano e meio fomos muito felizes, com dois títulos, um acesso e a manutenção”, falou.

Goleiro Matheus Nogueira é do Papão por mais uma temporada (Thiago Gomes / O Liberal)

Matheus Nogueira jogou o Parazão e durante a disputa da Série B foi reserva, mas, após a pressão da torcida, ganhou a posição que era ocupada por Diogo Silva e se firmou como titular no gol bicolor. Foram 47 partidas pelo Papão e 18 jogos sem levar gols. O jogador planeja 2025 com um objetivo bem definido: Série A.