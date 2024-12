Paysandu oficializa renovação de contrato com goleiro e lateral-direito

No início da noite desta segunda-feira (16), o Paysandu oficializou a renovação de contrato com dois jogadores. O goleiro Iago Hass e o lateral-direito Bryan Borges seguem no clube para a temporada de 2025. Ambos têm trajetórias distintas no clube, mas asseguraram uma vaga na equipe que trabalha sob o comando do técnico Márcio Fernandes.

O primeiro nome a ser divulgado foi do lateral. Bryan tem 28 anos e vai para a sua segunda temporada no Papão. Ao todo, disputou 40 partidas, marcou dois gols e fez quatro assistências. Considerado um dos atletas mais regulares do grupo, ele foi titular com todos os técnicos que passaram no comando bicolor em 2024.

Outro nome confirmado é o do goleiro Iago Hass. Diferente de Bryan, que veio para o clube no final de 2023, o arqueiro chegou ao Paysandu em abril deste ano, quando a diretoria procurava mais um goleiro para a sequência da temporada. Antes do Papão, Hass foi destaque na Tuna Luso e ganhou a confiança do clube, embora não tenha disputado nenhuma partida, sendo mantido na condição de terceiro goleiro, atrás de Matheus Nogueira e Diogo Silva.

“Foi um ano de muito trabalho, entrega e dedicação. Em 2025 não será diferente, e com a permissão de Deus espero poder ajudar o clube a conquistar todos os seus objetivos”, disse o arqueiro após a renovação. Com a saída de Diogo Silva e a incerteza sobre a permanência de Matheus Nogueira, Hass, momentaneamente, assume a condição de favorito para o posto, que tem ainda Cláudio Vitor, proveniente das categorias de base.

Confira o elenco bicolor até o momento:

Goleiros: Iago Hass e Claudio Vitor (base)

Zagueiros: Quintana, Lucca (base) e Lucas Maia

Laterais: Edilson, Kevyn e Keffel

Meias: Matheus Trindade e Juninho

Atacantes: Nicolas, Borasi, Roger (base) e Edinho