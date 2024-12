Paysandu inicia pagamento de salários atrasados e negocia parcelamento de rescisões, diz presidente

O Paysandu segue trabalhando para contratar jogadores e também renovações de atletas para a temporada 2025. O clube iniciou nesta semana pagamentos de débitos e rescisões de contratos de aalguns atletas. A informação foi confirmada pelo presidente Maurício Ettinger ao O Liberal.

Ettinger afirmou que algumas rescisões que o clube está realizando com os jogadores é de forma parcelada. Ele afirmou que esse tipo de prática é comum, mas que as parcelas dependem do valor de que cada atleta tem a receber.

"Dependendo do valor, as rescisões podem ser feitas de três ou mais vezes. Isso depende do montante e também das neociações [clube x atleta]", disse.

O clube já iniciou o pagamento dos débitos com alguns atletas. O Paysandu deve aos jogadores o mês de novembro, que será pago neste mês de dezembro. Ettinger confirmou que as premiações prometidas aos jogadores estão atrasadas, mas que estão trabalhando para quitar.

"Ainda estamos vendo, só falta a Copa Verde e a Permanência. Estamos vendo quando vamos pagar, as demais verbas estamos pagando. O pagamento de novembro vence agora este mês e vamos pagar ainda em dezembro", comentou.