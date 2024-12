Com direito a 'rasteira' no Remo, Paysandu anuncia pacote com 4 reforços visando a Série B 2025

O Paysandu anunciou na noite desta sexta-feira (13) as contratações de quatro jogadores para a temporada 2024. Entre as contratações estão um campeão mundial com o Corinthians e um chileno, que estava na mira do Remo, mas que o clube bicolor conseguiu “atravessar” e leva-lo para a Curuzu.

A primeira contratação do clube bicolor para a temporada 2025 foi o meia Giovanni Piccolomo, de 30 anos, que estava no Avaí-SC, disputando a Série B. Ele acumula passagens por vários clubes, como Corinthians, Sport-PE, Cruzeiro-MG, além de ter jogado na Romênia. Giovanni é cria da base do Corinthians e foi campeão mundial com o Timão em 2013.

Giovanni Piccolomo é o primeiro reforço anunciado pelo Papão (Bruno Haddad/Cruzeiro)

O segundo jogador contratado pelo Papão é o volante Matheus Vargas. Ele também foi formado pela base do Corinthians, está com 28 anos e possui passagens por vários clubes, como a Ponte Preta-SP, Fortaleza-CE, Atlético-GO, Sport-PE, além de Kerkyra, da Grécia e Buriram United, da Tailândia, seu último clube.

Matheus Vargas estava jogando fora do Brasil (Rafael Bandeira / SCR)

No meio das contratações do Papão está um estrangeiro. O chileno Matías Cavalleri, de 26 anos, vestirá azul e branco em 2025. O jogador estava acertando com o Remo, maior rival do Paysandu, porém, a diretoria do clube alviceleste “atravessou” a negociação e conseguiu fechar com o atacante. O jogador teve passagens pelo Newell’s Old Boys-ARG, Curicó Unido-CHI, Palestino-CHI e Unión de La Calera-CHI. Nas últimas três temporadas o atleta esteve em campo 80 vezes e balançou as redes em 13 oportunidades.

Matías Cavalleri foi formado na base o Newell’s Old Boys-ARG (Divulgação)

Fechando o “pacotão” de contratações do Papão está o atacante Marcelinho. O jovem de 25 anos é natural de Rondonópolis (MT) e teve passagens pelo União Rondonópolis-MT, Penapolense-SP, São Bernardo-SP, Concórdia-SC, Botafogo-PB, Barra-SC, Caxias-RS e Chapecoense-SC. Sua principal característica é a velocidade e atua como ponta e também disputou a Série D este ano pelo Barra-SC, antes de se transferir para a Chape.

Marcelinho teve destaque na Série D e foi contratado pela Chape para atuar na Série B (Divulgação)

O Paysandu terá uma temporada cheia em 2025. O clube alvicleste jogará cinco competições oficiais neste ano e trabalha para montar um elenco forte e competitivo. O clube terá pela frente as disputas da Supercopa Grão-Pará, o Campeonato Paraense, a Copa Verde, Copa do Brasil, além do Campeonato Brasileiro da Série B, principal competição do clube no ano.