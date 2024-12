Remo aguarda fim do imbróglio entre Paysandu e Esli Garcia para 'dar o bote', diz jornalista

Esli Garcia segue curtindo férias na Venezuela, enquanto os dois maiores clubes do norte do país travam uma disputa silenciosa pela presença do artilheiro. De acordo com o jornalista Carlos Ferreira, de O Liberal, a indecisão do atacante abriu brecha para a entrada do Clube do Remo na disputa, já que a prioridade é do Paysandu, embora o futuro só Deus saiba.

O que se sabe até o momento é que, depois de calar por meses sobre o atacante, o Papão da Curuzu resolveu mostrar interesse na renovação do artilheiro do time na Série B já na reta final da temporada, sobretudo após a eleição de Roger Aguilera para presidente do clube e o fim do contrato entre ambos. O habilidoso dirigente, valendo-se da simpatia habitual, estreitou conversas com o atacante, mas precisou contentar-se com um "vou ver e te aviso".

Nesse intervalo de tempo, com Esli já livre no mercado, o Clube do Remo, que nada tem a perder, como quem não quer nada e ao mesmo tempo quer tudo, aproximou-se indiretamente do atacante, sondando o seu agente no Brasil. Após registrar o interesse, o Leão Azul se pôs em posição de espera, disposto a "dar o bote" caso o venezuelano recuse a proposta bicolor.

"Sobre o Esli García, fui buscar informações diretamente com o representante dele no Brasil. O contrato dele com o Paysandu previa uma opção de compra por 300 mil dólares para um vínculo de três anos. Na época [metade do ano], o Paysandu não exerceu o direito, mas agora quer exercê-lo. Não fizemos proposta por ele, e quero deixar claro para o torcedor não se iludir. É um ótimo jogador, que ajudou muito o Paysandu na Série B, quase como o 'Soteldo do Norte'", disse o executivo remista Sergio Papellin, tempos atrás.

A cada ano que passa, a relação entre Remo e Paysandu mostra uma maturidade pública, mas nos bastidores segue entre travessias, rasteiras e caneladas. Ao que tudo indica, mais uma está por vir. E embora tenha dito que só se manifestará após a desistência bicolor, nada impede o Remo de "morder pelas beiradas", esperando o momento certo para o bote, como de fato ocorre entre os animais da selva.