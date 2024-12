'Payxão' em todo lugar? Esli Garcia usa uniforme do Paysandu e aumenta expectativa da torcida

O atacante Esli Garcia, do Paysandu, segue aproveitando as férias na Venezuela após uma temporada onde foi o "homem gol" do Bicola na Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar da importância que teve na campanha de permanência do clube, o futuro do “xodó da torcida” ainda é incerto. Segundo o presidente eleito do Papão, Roger Aguilera, o jogador de 24 anos quer sair do Bicolor para atuar em clube de Série A. Ele só ficará no Papão caso não tenha uma boa proposta.

Mesmo que ficar no Paysandu seja apenas sua segunda opção e não sua prioridade, Esli compartilhou uma foto em seus stories do Instagram, na noite da última quinta-feira (05), onde aparece vestido com o uniforme de jogo do Papão, ao lado de Heber Garcia, meio-campista do Monagas Sport Clube, da Venezuela. A imagem foi registrada após a participação dos atletas em uma partida amistosa com amigos.

Para alguns torcedores, a imagem pode ser um indicativo de que o jogador venezuelano possa seguir no Papão e, quem sabe, até mesmo 'garimpar' algum outro bom jogador para o Lobo paraense... Resta aguardar para ver.

A foto fez a torcida bicolor ter mais esperança do retorno de Esli. (Reprodução Instagram)

Em busca de visibilidade

Recentemente, o presidente eleito do Paysandu, Roger Aguilera, voltou a falar sobre Esli durante uma participação no "Égua do Podcast”. Roger pontuou algumas questões que julga serem relevantes para que o torcedor entenda o tamanho do “confusão”.

"O Esli Garcia veio da Venezuela, onde o nível do futebol é um pouco mais abaixo em relação ao futebol brasileiro. Então, ele sofreu com a adaptação na parte física. O contrato dele era até abril e nós poderíamos exercer uma cláusula de renovação até o fim do ano, sem valor. O vínculo dele era direto com o Paysandu, sem mais nada na Venezuela", explicou o futuro presidente.

Segundo ele, as dificuldades do time na Série B acabaram esfriando a negociação, que só retornou quando o time garantiu a permanência na Segunda Divisão. Entretanto, o teor da conversa já havia mudado, devido o atleta ter propostas de outros clubes, que, de alguma forma acenderam a chama do sonho do atleta em alcançar a seleção da Venezuela.



"Ele disse que iria pensar. Viajou no último dia 26, e ficou de falar com a família dele. O Esli tem o desejo de disputar uma Série A, porque isso o aproxima mais da seleção do seu país, que é um sonho para ele. Então, nós estamos aguardando", encerrou.