Executivo do Paysandu fala sobre renovação com Esli García: 'Imprescindível para nós'

O executivo de futebol do Paysandu, Felipe Albuquerque, falou sobre a possível renovação de contrato com o atacante Esli García. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal no congresso técnico do Parazão, o dirigente afirmou que a permanência do venezuelano é tratada como prioridade pelo Bicola.

"Ainda estamos aguardando (uma resposta do Esli). Estamos nos esforçando ao máximo para que essa renovação dê certo. O Roger [Aguilera, presidente eleito do clube] tem se dedicado pessoalmente a esse assunto, dada a importância que o jogador tem para o Paysandu. Hoje, o Esli é um jogador importante para o Paysandu, extremamente decisivo, nosso artilheiro na Série B. Portanto, ele é um jogador essencial e imprescindível para nós", disse Felipe.

A questão sobre a renovação ou compra do atacante é uma das maiores preocupações do clube neste final de temporada. Esli García foi o artilheiro do time na Série B e um dos principais jogadores da equipe durante toda a temporada. Contudo, o jogador estaria em busca de outras propostas e não teria certeza se permanecer no Bicola seria a melhor opção.

A reapresentação do Paysandu está marcada para este mês. O primeiro compromisso do clube na temporada será no dia 12 de janeiro, diante da Tuna Luso, pela Supercopa Grão-Pará. Já o Campeonato Paraense, primeiro grande torneio do Papão no ano, deve começar no dia 19 de janeiro.