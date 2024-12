Paysandu deve anunciar renovações de jogadores nesta segunda-feira (16), diz presidente

O Paysandu deve anunciar algumas renovações de jogadores nesta segunda-feira (16). O clube bicolor trabalha para honrar alguns pagamentos de salários e premiações, para renovar com alguns jogadores para a próxima temporada. A informação foi confirmada ao O Liberal pelo presidente Mauricio Ettinger.

"Estamos em conversas e negociações com alguns jogadores. Vamos anunciar hoje algumas renovações", disse Ettinger.

A cúpula do Paysandu conversa com alguns atletas para a permanência em 2025, nomes como Matheus Nogueira, Bryan Borges, Leandro Vilela, Paulinho Bóia, além de Esli Garcia, podem ter seus contratos renovados com o Bicolor.