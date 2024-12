VÍDEO: Presidente do Atlético-GO chama Copa Verde de 'piada' após mudanças no campeonato

A Copa Verde 2025 teve a fórmula de disputa divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), porém, a competição não dá mais ao campeão a oportunidade de entrar na terceira fase da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, clube que tem vaga garantida na Copa Verde, chamou a competição regional de "piada" e afirmou que o Dragão não irá jogar.

A CBF decidiu tirar essa vaga na terceira fase da Copa do Brasil, tanto do campeão da Copa Verde, quanto do campeão da Copa do Nordeste. Isso não agradou o presidente do Atletico-GO, clube que tem vaga garantida na Copa Verde e explicou os motivos do Dragão estar de fora do torneio.

“Essa Copa Verde é uma piada. Ela não tem dinheiro, só campo ruim. O Vila Nova disputou aí umas 300 vezes e o que adianta isso? Só para desgastar jogador. O dia que tiver dinheiro para você pagar seus jogadores e valer a pena, tudo bem”, disse, Adson Batista.

A Copa Verde é disputada desde 2014 e ao longo da competição ela vem perdendo força, já que nos dois primeiros anos, o campeão tinha direito a disputar a Copa Sul-Americana, depois essa vaga foi retirada e colocada para clubes da Série A e passando o ganhador a figurar na terceira fase da Copa do Brasil.

Em 2025 a Copa Verde será disputada no período de 22 de janeiro a 23 de abril, com premiação de R$ 440 mil ao campeão e R$ 200 mil ao vice. O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, afirmou que essa mudança na vaga da Copa do Brasil ao campeão da Copa Verde foi algo "planejado" para possibilitar melhorias ao torneio.

Ainda nesta temporada, Remo e Paysandu mostraram-se contrários à Copa Verde com o atual formato. O Remo, que já foi campeão Copa Verde em 2021, já abriu mão uma vez de sua vaga na competição na temporada 2022, por ser um torneio sem atrativo financeiro e que teria prejuízo em manter o elenco para a disputa. O futebol paraense é o maior vencedor da Copa Verde com cinco títulos, quatro do Paysandu [2016, 2018, 2022 e 2024] e um do Remo [2021].