Presidente da FPF explica ausência de vaga na Copa do Brasil ao campeão da Copa Verde: ‘planejado’

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, esclareceu os motivos que levaram a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a retirar do regulamento da Copa Verde a vaga que garantia ao campeão do torneio o acesso à terceira fase da Copa do Brasil do ano seguinte. Em entrevista à Rádio Liberal+, Gluck Paul afirmou que a mudança já estava acordada entre os participantes e faz parte de um processo de reconfiguração do campeonato.

"A CBF não tomou nenhuma decisão unilateral para retirar vagas. Nos campeonatos estaduais, existe o Regulamento Específico da Competição (REC), que define como as vagas são distribuídas. As mudanças planejadas para a Copa Verde eram desejadas para 2025, mas não puderam ser implementadas porque os RECs dos estaduais de 2024 já estabeleciam os critérios de classificação, o que limitou as ações da CBF", explicou o presidente.

Segundo Gluck Paul, o acordo com os clubes e federações determina que nenhuma regra sobre classificação para torneios nacionais e regionais seja incluída nos regulamentos específicos de 2025. Isso permitirá à CBF desenhar novos formatos para a Copa Verde no próximo ano.

"Esse redesenho das competições, tanto da Copa Verde quanto da Copa do Nordeste, também avalia uma possível integração entre os dois torneios. Além disso, há debates sobre a Copa do Brasil — em qual fase o campeão da Copa Verde será inserido em 2026? — e até a chance de classificação para um torneio internacional. Todas essas possibilidades estão em discussão", acrescentou Gluck Paul.

Copa Verde 2025

A edição de 2025 da Copa Verde contará com 24 clubes, incluindo os paraenses Paysandu (atual campeão), Remo e Águia de Marabá. O torneio começará no dia 22 de janeiro e manterá o formato de cinco fases adotado na última edição. Na primeira fase, 16 clubes disputarão confrontos únicos e eliminatórios.

Na segunda fase, entram em campo os oito times melhor posicionados no ranking da CBF: Remo, Paysandu, Vila Nova-GO, Cuiabá-MT, Goiás-GO, Amazonas-AM, Manaus-AM e Águia de Marabá.

Após os jogos eliminatórios iniciais, os vencedores avançam para as quartas de final, que serão disputadas em partidas de ida e volta, assim como as semifinais e a final. As datas previstas para as fases são:

Primeira fase: 22/01

Segunda fase: 05/02

Terceira fase: 12/02 e 19/02 ou 26/02

Semifinais: 06/03 ou 12/03 (ida) e 19/03 (volta)

Final: 09/04 (ida) e 23/04 (volta)