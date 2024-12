CBF divulga datas da Copa Verde 2025 e retira vaga na Copa do Brasil ao campeão; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, no regulamento da Copa Verde de 2025, que a competição não oferecerá mais ao campeão a vaga na terceira fase da Copa do Brasil. A mudança, que também se aplica à Copa do Nordeste, foi oficializada no documento divulgado no site da entidade.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A Copa Verde de 2025, que contará com a participação dos paraenses Paysandu (atual campeão), Remo e Águia de Marabá, terá início no dia 22 de janeiro com 24 clubes. O torneio manterá o formato de cinco fases semelhante ao da última edição. Na primeira etapa, os 16 clubes classificados disputam confrontos únicos e eliminatórios.

Na segunda fase, entram em campo os oito times melhor posicionados no ranking da CBF: Remo, Paysandu, Vila Nova-GO, Cuiabá-MT, Goiás-GO, Amazonas-AM e Manaus-AM, além do Águia de Marabá, outro representante do Pará.

Torneio

Após os duelos eliminatórios iniciais, os vencedores avançam para as quartas de final, disputadas em jogos de ida e volta, assim como as semifinais e a final. As datas previstas para as fases incluem:

Primeira fase: 22/01

Segunda fase: 05/02

Terceira fase: 12/02 e 19/02 ou 26/02

Semifinais: 06/03 ou 12/03 (ida) e 19/03 (volta)

Final: 09/04 (ida) e 23/04 (volta)

Desprestígio?

Criada em 2014 para aumentar o calendário de equipes das regiões Norte e Centro-Oeste e promover a consciência ambiental, a Copa Verde enfrenta um período de baixa relevância. A ausência de prêmios significativos, como a vaga na Copa Sul-Americana, e a sobrecarga de competições têm afastado o interesse de alguns clubes.

O futebol paraense é o maior campeão da história do torneio, com cinco conquistas: uma do Remo, em 2021, e quatro do Paysandu, que levantou a taça em 2016, 2018, 2022 e 2024.

VEJA MAIS

A exclusão da vaga na Copa do Brasil aumenta as dúvidas sobre o futuro do torneio, já que a classificação para a competição nacional era vista como um atrativo para os clubes. No início, o campeão da Copa Verde também tinha direito a uma vaga na Copa Sul-Americana, benefício que foi retirado após as duas primeiras edições.

Com o novo regulamento, os clubes terão que avaliar se ainda vale a pena disputar a competição frente aos custos e desafios do calendário esportivo.