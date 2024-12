Em meio a contratações e renovações, Paysandu anuncia dispensa de goleiro titular em 2024

O "entra e sai" de atletas nos clubes já começou. Com o fim da temporada, os bastidores fervem, seja nas contratações, renovações e dispensas. No Paysandu não é diferente. Depois de anunciar o primeiro "pacote" de reforços, o clube acertou algumas renovações e também as rescisões. O goleiro Diogo Silva entrou no terceiro grupo e desde esta segunda-feira (16) não é mais atleta do Paysandu.

O anúncio foi feito no início da noite, através dos canais de mídia do clube. "O Paysandu Sport Club informa que o goleiro Diogo Silva não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. O clube agradece ao atleta pelos seus serviços prestados", diz a nota divulgada pelo Papão.

Diogo Silva tem 38 anos e chegou ao Paysandu no início do ano, como reserva imediato de Matheus Nogueira. Sob o comando de Hélio dos Anjos, ele ganhou espaço no time e se tornou titular na conquista da Copa Verde. Ao todo, disputou 28 partidas e, após a saída de Hélio, perdeu espaço novamente, até encerrar a temporada no banco de reservas.

Diante da possível renovação com Matheus, o goleiro resolveu, em comum acordo com o clube, sair do Paysandu. O provável destino é a Ponte Preta, que foi rebaixada para a Série C do ano que vem. Antes de defender o Papão, Diogo passou três temporadas como titular absoluto no CRB. Foram 170 partidas, média acima de 50 por ano. A ida para a Macaca, ao que tudo indica, se dá pela busca do espaço perdido no time bicolor.