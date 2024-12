Atacante Paulinho Bóia não deve renovar com o Paysandu para 2025, diz jornalista

O Paysandu já começou as movimentações no mercado com foco na temporada de 2025. Entre os nomes que devem sair está o do atacante Paulinho Bóia. Conforme informações do repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal+, o jogador não deve renovar com o clube bicolor para o próximo ano.

Paulinho Bóia chegou ao Paysandu no meio da temporada, após uma curta passagem pelo Mirassol-SP. A chegada do jogador foi cercada de dúvidas, já que ele vinha de um período curto no time paulista e não tinha um bom histórico fora dos campos.

Contudo, o atacante conseguiu se encontrar na equipe bicolor e teve bons momentos com a camisa do Papão, apesar da campanha irregular do time na Série B. Ao todo, Paulinho Bóia fez 18 jogos pelo Paysandu, marcou três gols e contribuiu com duas assistências.

Apesar da boa passagem pelo Papão, o jogador deve estar de saída. O destino do atleta ainda não está definido, mas a dispensa do atacante deve ser anunciada em breve. Paulinho Bóia tem 26 anos e é cria da base do São Paulo.

Após estrear no time principal em 2018, o jogador foi transferido para o Portimonense, de Portugal. Retornou ao futebol brasileiro em 2019 para jogar no São Bento–SP, voltou para o Tricolor Paulista, passou pelo Juventude, América-MG e Mirassol–SP.

Antes de vir para o Paysandu, o jogador ainda teve uma curta passagem pelo Metalist, da Ucrânia, e passou pelo futebol japonês, quando atuou pelo Kyoto Sanga.

Mercado

Na última semana, o Paysandu iniciou as movimentações no mercado. O clube anunciou a contratação de quatro atletas: o meia Giovanni Piccolomo, o chileno Matías Cavalleri, de 26 anos, o volante Matheus Vargas e o atacante Marcelinho. Além disso, na segunda-feira (16), o clube confirmou a dispensa do goleiro Diogo Silva, que deve ir para a Ponte Preta-SP.

Em contrapartida, o Papão anunciou as renovações do goleiro Iago Hass, que era o terceiro da posição, e do lateral-direito Bryan Borges.