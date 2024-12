Com modelo todo branco, marca do Paysandu lança camisa para o Réveillon; confira

O Paysandu lançou uma nova coleção de camisas comemorativas para o Réveillon. O manto foi confeccionado pela própria marca do clube, a Lobo, e lançado na última segunda-feira (17). Recentemente, o time bicolor apresentou o uniforme para a temporada de 2025, que ganhou o nome de Nativa, em homenagem à Amazônia.

A camisa para o Réveillon é no modelo gola polo, toda branca, sem detalhes em outras cores. O escudo do Bicola deixou o azul de lado e também ficou todo branco na peça, dando um ar minimalista, assim como a marca do clube.

A divulgação da camisa foi feita por meio das redes sociais. Na publicação, a marca destacou que a camisa "é o símbolo perfeito para celebrar as conquistas e renovar a esperança de um ano repleto de glórias".

VEJA MAIS

Apesar do simbolismo, o design escolhido parece não ter agradado muito aos torcedores. Nos comentários da publicação, alguns internautas falaram sobre a peça e destacaram que o novo manto poderia ser mais trabalhado.

"Tá linda, mas podiam colocar um dourado ou prateado no escudo", sugeriu uma torcedora. "Tá parecendo camisa normal", apontou outro internauta. "O design torce para o outro time da Almirante Barroso, só pode", brincou um torcedor.

comentários camisa do paysandu Reprodução / Instagram / Lobo Reprodução / Instagram / Lobo

O clube não divulgou o valor do novo modelo, mas a coleção estará disponível nas lojas oficiais do clube, na Região Metropolitana de Belém.