Alepa propõe título de ‘Cidadão do Pará’ ao atacante Esli Garcia, do Paysandu

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) protocolo a proposta de um Projeto de Decreto Legislativo que concede o título de "Cidadão do Pará" ao atacante Esli Garcia, do Paysandu. A honraria, iniciativa do deputado estadual Erick Monteiro (PSDB), será entregue na quinta-feira (19), em uma sessão solene no Palácio da Cabanagem, em Belém.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Com apenas 24 anos, o jogador venezuelano destacou-se como uma das principais figuras do futebol paraense em 2024, marcando 14 gols em 45 partidas pelo Paysandu. Seu desempenho foi fundamental para assegurar a permanência do time na Série B do Campeonato Brasileiro em 2025.

VEJA MAIS

Natural da Venezuela, Esli Garcia iniciou sua carreira no futebol pela Portuguesa-VEN e passou por clubes internacionais como o Santiago Wanderers, no Chile, e a Universidad Central, em seu país natal. No Deportivo Táchira-VEN, viveu um dos pontos altos de sua trajetória, disputando 100 partidas e conquistando o título do Campeonato Venezuelano em 2021.

A Alepa concede anualmente o título de 'Cidadão do Pará' a personalidades que contribuem para o desenvolvimento do estado em áreas como política, economia, cultura, saúde e esportes. Para Esli, o reconhecimento simboliza não apenas sua dedicação em campo, mas também a conexão que criou com o povo paraense.

Negociações para renovação de contrato

O contrato de Esli Garcia com o Paysandu terminou ao final da Série B. Atualmente de férias, o jogador está em negociações para renovar seu vínculo com o clube.

Uma possível renovação custaria cerca de 300 mil dólares ao Paysandu, equivalente a aproximadamente R$ 2 milhões. O presidente eleito do clube, Roger Aguilera, afirmou que o Paysandu não tem cláusula de compra automática no contrato atual. Segundo ele, a decisão de permanecer depende exclusivamente do atleta.

O executivo de futebol do clube, Felipe Albuquerque, destacou a importância de Esli para o time e tratou a renovação como prioridade.

"Ainda estamos aguardando uma resposta do Esli. Estamos nos esforçando ao máximo para que essa renovação dê certo. O Roger [Aguilera] tem se dedicado pessoalmente a esse assunto, dada a importância do jogador para o Paysandu. Hoje, o Esli é essencial para o clube, extremamente decisivo e nosso artilheiro na Série B", disse

Calendário 2025

A reapresentação do elenco do Paysandu está marcada para este mês. O primeiro compromisso do time será em 12 de janeiro, contra a Tuna Luso, pela Supercopa Grão-Pará. O Campeonato Paraense, primeiro grande torneio da temporada, está previsto para começar no dia 19 de janeiro.