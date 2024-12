Paysandu tem pendências com Esli Garcia, que já estaria buscando outro clube, diz jornalista

O destino de Esli Garcia permanece indefinido, mas parece ser cada vez mais distante da Curuzu. O atacante do Paysandu segue curtindo férias na Europa e ainda não renovou com o clube. Segundo o jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal+, um dos motivos são pendências com o jogador.

“Ainda há pendências com o Esli e, por isso, nem conversas de renovações houve com o Paysandu. Por isso que o jogador está em busca de outro destino no mercado. Eu não descarto a possibilidade dele ficar no Paysandu, ir pro Remo, ou ir para outra equipe”, disse o jornalista.

Os impasses sobre a possibilidade do jogador venezuelano permanecer no Paysandu estão ocorrendo desde um pouco antes do fim da temporada, e o maior rival do time, o Clube do Remo, estaria de “olho” na possibilidade de contratar o atacante.

O próprio presidente eleito do Bicolor, Roger Aguilera, já afirmou que o jogador estaria aguardando proposta de um clube de Série A para deixar o Papão, o que denota desinteresse em permanecer e a abertura de um "leilão" pelo atleta.

Durante a temporada com o Papão, Esli foi artilheiro do time na Série B do Campeonato Brasileiro, com 10 gols em 31 jogos. Ao todo, com a camisa alviceleste, o venezuelano atuou em 45 partidas e marcou 14 gols ao longo da temporada 2024, se tornando um dos ídolos do elenco bicolor.