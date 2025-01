Supercopa em Belém: conheça as novidades e perdas nos elencos de Flamengo e Botafogo

Botafogo e Flamengo estão se preparando para o início da temporada, que começa para os elencos principais dos times na final da Supercopa do Brasil, ou Supercopa Rei, marcada para ocorrer no dia 2 de fevereiro, em Belém. Entre contratações e dispensas, os elencos dos times cariocas estão movimentados.

No Flamengo, a principal contratação da temporada até o momento é o atacante Juninho, e o clube ainda negocia com o volante Jorginho, que está no Arsenal, e com o lateral Danilo, que está no Juventus.

O clube também teve perdas importantes no elenco, entre eles Gabigol e Fabrício Bruno, que foram para o Cruzeiro; e David Luiz, que não teve o contrato renovado pela nova diretoria e está no Fortaleza. Bruno Henrique, apesar de confirmado até o momento, com dois anos de contrato restantes, estaria sendo sondado pelo Atlético-MG.

No Botafogo, o elenco continua em formação e já acertou com nomes como o zagueiro Jair, David Ricardo e o goleiro Leo Linck. Para 2025, o alvinegro deve contar também com o atacante Artur e do volante Wendel, que foram comprados pelo clube.

Entre as perdas do campeão brasileiro estão os titulares Luiz Henrique e o meia Thiago Almada, além do goleiro Gatito Fernández, o lateral-direito Rafael, os zagueiros Adryelson e Pablo, os laterais-esquerdos Marçal e Hugo e os meio-campistas Tchê Tchê, Eduardo e Óscar Romero.

Botafogo e Flamengo disputarão a taça da Supercopa Rei no dia 2 de fevereiro, no Estádio do Mangueirão, em Belém. A bola rola às 16h e terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal OLiberal.com.