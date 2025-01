Supercopa do Brasil: Torcida do Flamengo volta a esgotar ingressos; Botafogo vende últimos bilhetes

Os ingressos para a final da Supercopa do Brasil, que colocará Flamengo e Botafogo frente a frente, estão perto de se esgotar. No início da tarde desta quinta-feira (23), não havia mais bilhetes disponíveis para a torcida do Flamengo, nem ingressos de meia-entrada para o setor reservado aos botafoguenses, conforme verificado no site da Bilheteria Digital, plataforma oficial de vendas.

O duelo está marcado para o dia 2 de fevereiro, às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém. A partida será transmitida ao vivo pela Rede Globo e terá cobertura em tempo real pelo portal Oliberal.com.

A comercialização das entradas começou no último sábado (18), com exclusividade para clientes do banco BRB e sócios-torcedores. Para o público geral, os ingressos foram liberados na quarta-feira (22). Logo nas primeiras horas, os bilhetes destinados aos rubro-negros se esgotaram, mas um novo lote foi disponibilizado minutos depois. Este segundo lote, no entanto, esgotou-se definitivamente nesta quinta-feira.

Ingressos de Botafogo e Flamengo pela Supercopa do Brasil (Reprodução/ Bilheteria Digital)

No lado alvinegro, restam apenas ingressos inteiros para os setores de arquibancada e cadeira. Os valores divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) variam entre R$ 180 (meia-entrada para arquibancada) e R$ 560 (inteira para cadeiras).

De acordo com a organização do evento, 20 mil ingressos já haviam sido vendidos até a quarta-feira. Esta será a primeira vez que a final da Supercopa do Brasil acontecerá em Belém, reunindo o Botafogo, campeão do Campeonato Brasileiro de 2024, e o Flamengo, vencedor da Copa do Brasil no mesmo ano.