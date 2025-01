Supercopa Rei: Mais de 20 mil ingressos são vendidos no primeiro dia; veja como adquirir o seu

A venda de ingressos para a final da Supercopa Rei, entre Botafogo e Flamengo, marcada para o dia 2 de fevereiro em Belém, começou nesta quarta-feira (22) e registrou alta demanda. Em menos de uma hora, os bilhetes destinados à torcida do Flamengo se esgotaram. No entanto, o site retomou a comercialização posteriormente, desta vez sem a opção de meia-entrada. Na contagem oficial da empresa que comercializa os ingressos, mais de 20 mil já haviam sido vendidos.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Bilheteria Digital, com preços variando entre R$280 e R$560. Para os torcedores do Flamengo, apenas o setor "Cadeiras Inferior B" segue disponível, custando R$560. Já os botafoguenses podem adquirir ingressos para a "Cadeira Inferior A", com bilhete ao custo de R$ 280,00; "Cadeira Superior A", custando R$ 360,00, e "Cadeira Inferior A", que sai pelo preço de R$ 560,00. Destes, apenas o "Cadeira Inferior A" corresponde a meia entrada.

No sábado, as vendas foram iniciadas para clientes BRB, seguidas pela abertura para sócios-torcedores na segunda-feira. A demanda já era alta nesses grupos, mas, com a liberação para o público geral, a procura disparou. A expectativa é de um Mangueirão lotado, em um evento que promete ser histórico. O Banco de Brasília, patrocinador da partida, estima que cerca de 50 mil torcedores estarão presentes na arena.

Durante toda esta quarta-feira (22) as filas para entrar no site de venda eram enormes. Em dado momento, mais de nove mil pessoas aguardavam na fila online. Esta é a primeira vez que Belém recebe a final da Supercopa Rei. A decisão é disputada entre o vencedor do Brasileirão do ano anterior, que em 2024 foi o Botafogo, e o campeão da Copa do Brasil, que foi o Flamengo. A expectativa é de Mangueirão lotado, já que envolve dois dos maiores clubes do Brasil e será a primeira decisão nacional do ano.