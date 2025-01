Rony e Neymar no Santos? Jogador paraense está no radar do Peixe, diz site

O futuro do atacante paraense Rony segue indefinido. O jogador está no mercado em busca de um novo clube, já que o Verdão não tem mais interesse em contar com o atleta. No entanto, até agora, nada foi acertado. E quem entrou nas negociações foi o rival Santos.

De acordo com informações publicadas pelos jornalistas Ana Canhedo e Thiago Ferri, do GE de São Paulo, o Peixe está interessado na contratação do atacante. Segundo a publicação, o jogador paraense é bem-visto pelo treinador Pedro Caixinha devido ao seu estilo de jogo e à tática utilizada.

Os dois já teriam conversado por telefone. Além disso, Rony também estaria interessado em se transferir para o clube santista. O técnico do Santos estaria envolvido ativamente na tentativa de contratação do atacante.

VEJA MAIS

Vale destacar que a equipe alvinegra, que retornou à Série A este ano, deve contar com o atacante Neymar em boa parte da temporada. O jogador deixou o Al-Hilal e estaria pronto para retornar ao time que o revelou.

Assim, se a negociação com Rony avançar e Neymar de fato for confirmado no Peixe, ambos poderão dividir o ataque santista. Além dos dois Zé Rafael também deve chegar no clube.

Rony chegou ao Palmeiras em 2020, após passagem pelo Athletico-PR. O jogador se tornou uma peça importante na equipe alviverde. Contudo, na reta final da temporada passada, o atacante perdeu espaço e saiu dos planos do Verdão para este ano. O paraense segue treinando e foi inscrito no Paulistão, mas não foi relacionado para nenhum jogo.