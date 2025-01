Supercopa: quais os lados de Flamengo e Botafogo no Mangueirão?

A final inédita da Supercopa Rei em Belém gerou muitas dúvidas sobre como seria a divisão das torcidas no Estádio Mangueirão. No entanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acabou com todas as incertezas ao iniciar oficialmente as vendas de ingressos no dia 18 de janeiro.

De acordo com informações divulgadas no site oficial da Bilheteira Digital, não haverá setor misto no jogo entre Botafogo e Flamengo. Portanto, o "Colosso do Bengola" seguirá dividido, com o

- Lado A (setor leste) sendo ocupado pela torcida botafoguense e

- Lado B (setor oeste) destinado à torcida flamenguista

Essa organização mantém a tradição de separação de torcidas no Mangueirão, que já é comum em partidas locais, como no clássico entre Remo e Paysandu.

Como ocorreu a divisão do Lado A e Lado B no Mangueirão?

Vale lembrar que, a definição dos lados A e B ocorreu devido a uma confusão inicial entre as torcidas, que ambas preferiam o lado A do estádio. Para resolver a situação, representantes de ambos os clubes foram convidados a escolher os locais que iriam abrigar suas torcidas. Orlando Ruffeil, um benemérito do Remo, foi um dos responsáveis por essa escolha. Ele passou a noite no estádio para garantir que o lado A fosse destinado à torcida do Remo, colocando faixas do clube na maior arquibancada.

Supercopa Rei.

Venda de ingressos

Faltando menos de uma semana para o clássico, apenas dois setores do estádio Mangueirão ainda têm ingressos disponíveis. Conforme informações do site oficial de vendas das entradas, as áreas que ainda possuem ingressos são do lado do Fogão. Segundo o site Bilheteria Digital, ainda é possível adquirir ingressos para o setor de cadeiras superior e inferior do lado A, que será ocupado pelo Botafogo.

Supercopa do Brasil

Botafogo e Flamengo se enfrentarão no domingo, 2 de fevereiro, em Belém, na final do Troféu da Supercopa do Brasil 2025. A partida está no Estádio Olímpico Mangueirão, localizado na capital do Pará. Este confronto é uma disputa entre os campeões da Copa do Brasil, representado pelo Flamengo, e do Campeonato Brasileiro, representado pelo Botafogo. A bola rola às 16h e terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal OLiberal.com.