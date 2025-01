FPF divulga data do clássico entre Remo e Tuna Luso no Parazão, confira

Após a Federação Paraense de Futebol (FPF) alterar datas e horários de partidas no Campeonato Paraense, a instituição divulgou outra atualização na tabela, desta vez para o clássico entre Remo e Tuna Luso. Conforme a divulgação, o duelo vai ocorrer no dia 9 de fevereiro.

A partida é válida pela quinta rodada do Parazão. Este é o primeiro clássico do Leão Azul na temporada. O duelo ainda não tem local e nem hora definida pela federação.

Após duas rodadas, o Remo é o líder do campeonato com seis pontos. A equipe azulina tem a mesma pontuação de Paysandu e Castanhal, mas leva vantagem pelo saldo de gols. A Tuna ocupa a quinta colocação, com quatro pontos, após uma vitória e um empate.

Antes de se enfrentarem no Parazão, ambas as equipes têm compromissos na competição. Na terceira rodada, o Remo vai visitar o Águia de Marabá, na quarta-feira (29), às 20h, no Zinho Oliveira. Já na quarta, o Leão Azul recebe o Capitão Poço, na segunda-feira (3), no Mangueirão.

Enquanto isso, a Águia Guerreira, que encara o Paysandu nesta terça-feira (28), na Curuzu, tem compromisso contra o Cametá, no Souza, no sábado (1º), às 10h.

Além dessa partida, na última segunda-feira (27), a FPF divulgou alterações em outros jogos. O duelo entre Remo e Capitão Poço deixou de ser sábado (1º) e passou para segunda-feira (3); Bragantino e Paysandu, válido pela quinta rodada foi transferido do sábado (8) para o domingo (9).

Por fim, o confronto entre São Francisco e Águia de Marabá, anteriormente marcado para domingo (9), foi transferido para segunda-feira (10), às 10h, no Ninho do Japiim.