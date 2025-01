Remo anuncia lançamento de camisa para dia de aniversário do clube

O Remo celebra 120 anos em 2025, e anunciou nesta quarta-feira (29/01) o lançamento da nova camisa azulina para 5 de fevereiro, data em que o clube celebra o aniversário de fundação. O anúncio da data foi feito por meio das redes sociais e animou a torcida.

“Finalmente algo no dia do aniversário”, comentou um torcedor.

Esta será a segunda camisa lançada pelo Leão Azul este ano. Anteriormente, o Remo lançou a camisa “Desaquece”, que tem o objetivo de chamar a atenção para as queimadas, o aquecimento global e o desmatamento da floresta amazônica. No entanto, a torcida azulina não aprovou o visual do manto, que tem sido utilizado como camisa de treino pelo elenco azulino.

O Remo joga ainda nesta quarta, contra o Águia de Marabá, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Paraense 2025. A bola rola a partir das 20h, no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá, e terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com e na Rádio Liberal+.