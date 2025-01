Remo encara o Águia de Marabá nesta quarta (29/01) buscando defender liderança no Parazão 2025

O Águia de Marabá recebe o Clube do Remo nesta quarta-feira (29/01) para a partida pela 3ª rodada da primeira fase do Campeonato Paraense 2025. A bola rola a partir das 20h, no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá. O Leão busca manter a invencibilidade e defender a liderança no estadual, enquanto o Águia quer se recuperar na competição.

Com um elenco reforçado para a disputa dos diversos compromissos da temporada 2025, a campanha azulina no Parazão começou bem-sucedida, com duas vitórias e goleadas nas duas primeiras rodadas. Isso garantiu ao Leão a liderança na competição, invicto, com nove gols marcados e nenhum sofrido.

Agora, na terceira de oito rodadas, o time comandado pelo técnico Rodrigo Santana busca, fora de casa, seguir na luta pelo título paraense sem perder a posição na tabela. Para o segundo jogo como visitante, o Leão viajou de avião até Marabá e realizou treinos na última terça-feira (28/01). O elenco não deve ter nenhuma baixa, e há a possibilidade de o treinador manter a escalação das duas últimas partidas.

VEJA MAIS

O dono da casa

Já o Águia de Marabá chega para a partida após uma derrota para o Paysandu, por 4 a 2, na 2ª rodada do Parazão. Apesar do revés, a equipe marabaense surpreendeu com a atuação do time, que demonstrou estar bem posicionado na busca pelo bicampeonato. Atualmente, o Águia ocupa a 7ª colocação da tabela, com 3 pontos, e precisa da vitória para subir algumas posições.

Onde acompanhar?

Águia de Marabá e Remo duelam nesta quarta-feira (29/01), às 15h30, no Estádio Zinho de Oliveira, pela 3ª rodada do Parazão. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

Ficha técnica

Campeonato Paraense - 3ª rodada

Águia de Marabá x Clube do Remo

Data: quarta-feira (29/01)

Hora: 20h

Local: Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá

Árbitro: Marco José Soares de Almeida

Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias e Thania Lopes da Silva

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, Lucão, Carlos Alberto, Alan Pires; Esdras, Lucas Silva, Kukri; Germano, Jefinho, Jonata Bastos.

Técnico: Silvio Criciúma

Remo: Remo: Marcelo Rangel; Kadu, Lucão, Rafael Castro e Dener; Sávio, Jaderson e Pavani; Maxwell, Dodô e Ytalo.

Técnico: Rodrigo Santana.