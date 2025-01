Remo sofre 'apagão' em Marabá, mas vence o Águia com gol nos acréscimos e segue invicto no Parazão

Águia e Remo duelaram na noite desta quarta-feira (29), no estádio Zinho Oliveira, em Marabá. O confronto que aparentava encerrar em um empate sem gols, foi vencido pelo Leão Azul por 1 a 0, com gol salvador de Adaílton nos acréscimos do segundo tempo. A vitória manteve o Remo invicto e líder do Parazão, com 9 pontos. O Azulão é o oitavo, com 3.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Em Marabá, o Águia tem recebido seus adversários com uma canseira e tanto. Contra o Remo não foi diferente. Antes de um minuto de jogo, Kukri recebeu cruzamento preciso e enfiou o pé na redonda, que explodiu na trave. As bolas aéreas foram muito usadas nos primeiros minutos. A resposta do Remo foi na mesma toada, por três vezes, mas em todas Axel Lopes embargou a tentativa.

Antes dos 15 minutos, o Remo já havia cobrado dois escanteios. O segundo, convertido por Sávio, foi invalidado após falta de ataque. Em seguida, o Águia teve uma boa sequência de ataque, com bola aérea e entrada pelo meio-campo. Ambas resultaram em uma perigosa chance de falta, cobrada por Bruno Limão, mas sem nenhum perigo real.

VEJA MAIS



A superioridade do Águia já era visível, com o time ocupando praticamente todos os espaços e um domínio de bola mais amplo. Os ataques remistas, quando saíam, não traziam nenhum perigo e a defesa rapidamente colocava a bola em jogo. Apesar da fraqueza ofensiva, o time foi ganhando escanteios e somou três até os 25 minutos. Foi neste momento, aliás, que Ytalo arriscou um tiro direto da fora da área e a redonda acabou longe da meta adversária.

O contraste nas atuações pesava cada vez mais para o lado do Águia. Aos 34, Lucas Silva fez uma boa jogada pela esquerda e mandou outro tiro perigoso, assustando a defesa remista. Pouco depois foi a vez de Jefinho pressionar a retaguarda com um chute quase sem ângulo, obrigando Rangel a promover nova intervenção cirúrgica. Embora tenha dominado o primeiro tempo, o Águia não conseguiu o gol e a etapa terminou empatada.

Na volta do intervalo, o Remo teve a melhor chance do jogo, após um cruzamento venenoso da esquerda, que Dodô pegou o rescaldo e mandou raspando o travessão. Rodrigo Santana então promoveu suas primeiras mudanças, mexendo principalmente no ataque, que quase nada produziu no primeiro tempo.

As entradas de Vizeu, Pedro Rocha e Adaílton equilibraram as ações, mas não impediram os donos da casa de seguirem pressionando em busca do gol. O jogo ficou lá e cá, embora o placar continuasse aquém do esperado. Nos acréscimos, Vizeu enxergou Adaílton apressado e cruzou rasteiro para o arremate do atacante, fechando a vitória remista. Na próxima rodada, o Remo recebe o Capitão Poço, enquanto o Águia encara o Castanhal fora de casa.

Ficha Técnica

Data: quarta-feira (29/01)

Hora: 20h

Local: Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá

Árbitro: Marco José Soares de Almeida

Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias e Thania Lopes da Silva

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, Lucão, Carlos Alberto, Esdras (Murilo Gabriel); Alan Pires (Guga), Lucas Silva (Welves), Jonata Bastos; Germano (Doda), Jefinho (Erico Jr) e Kukri.

Técnico: Silvio Criciúma.

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho (Ivan Alvariño), Lucão, Rafael Castro, Sávio; Dener, Pedro Castro, Pavani (Cadu); Dodô (Adaílton), Jaderson (Pedro Rocha) e Ytalo (Felipe Vizeu).

Técnico: Rodrigo Santana.