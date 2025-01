Rodrigo Santana faz várias mudanças e define titulares do Remo para o jogo contra o Águia

O Clube do Remo já está definido para o confronto desta quarta-feira (29), contra o Águia de Marabá, pela 3ª rodada do Parazão. O time do técnico Rodrigo Santana foi montado com várias alterações em relação ao jogo contra o Caeté.

Desta vez, entram jogando Kadu e Sávio nas laterais, Dener, Pedro Castro e Pavani no setor de meio-campo e, no ataque, Dodô, Jaderson e Ytalo. A partida começa a partir das 20 horas, direto do estádio Zinho Oliveira.

Acompanhe a partida Lance a Lance aqui.