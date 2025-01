Nas três primeiras rodadas, Remo e Castanhal possuem a melhor defesa do Parazão

A terceira rodada do Campeonato Paraense foi finalizada. O líder da disputa segue sendo o Remo, que sofreu para vencer o Águia de Marabá fora de casa, na última quarta-feira (29). Com isso, o clube segue invicto no torneio. Com a primeira fase da disputa se encaminhando para a metade, o Núcleo de Esportes de O Liberal observou que apenas o Leão Azul e o Castanhal não sofreram gols até agora e possuem a melhor defesa da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O Remo possui três vitórias em três jogos no Parazão. A equipe azulina está empatada com o Paysandu no número de pontos e gols marcados na disputa do estadual, mas, na defesa, o time de Rodrigo Santana leva vantagem.

Em três rodadas, o Leão Azul ainda não sofreu nenhum gol e tem um saldo positivo de 10 gols no campeonato. O time azulino começou a disputa com uma goleada de 5 a 0 sobre o São Francisco, no Mangueirão. No segundo compromisso, a equipe venceu o Caeté por 4 a 0 fora de casa. Já contra o Águia de Marabá, o Remo sofreu, mas superou o Azulão por 1 a 0.

VEJA MAIS

A defesa azulina é comandada por Marcelo Rangel no gol, que ajudou bastante o clube nas últimas duas vitórias do clube. Além disso, a linha defensiva do Remo conta com Marcelinho, Sávio, Rafael Castro e Lucão.

Já o Castanhal faz uma campanha com duas vitórias e um empate. O Japiim ocupa a terceira colocação da tabela, com sete pontos. Até o momento, no Parazão, o time marcou três gols e não sofreu nenhum.

A equipe aurinegra venceu o Caeté na primeira rodada com o placar magro de 1 a 0. Na segunda, o Japiim superou o São Francisco por 2 a 0, e na última, empatou com o Capitão Poço em 0 a 0. Com esses resultados, o Castanhal se posiciona, ao lado do Remo, como a melhor defesa do Campeonato Paraense até o momento.

O próximo compromisso do time é no domingo (2), às 10h, contra o Águia de Marabá, em Castanhal. Já o Remo vai encarar o Capitão Poço no Mangueirão, na segunda-feira (3), às 20h.