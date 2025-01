Ex-Remo é contratado para assumir o comando do Caeté na sequência do Parazão

Após anunciar a demissão do treinador Carlos Pereira, o Caeté confirmou a contratação de Léo Goiano, ex-Remo, para ocupar a função na sequência do Parazão. A nova passagem marca o retorno do técnico ao comando da equipe. O anúncio da chegada do técnico foi feito nesta quinta-feira (30), por meio das redes sociais.

Léo Goiano esteve à frente do Guerreiro Caeteuara em 2021, quando levou o time à elite do futebol paraense. Agora, o treinador terá a missão de reerguer a equipe e impulsionar uma reação para que o clube se mantenha na Série A do Campeonato Paraense.

"O clube Sociedade Esportiva Caeté tem a honra de anunciar o retorno do técnico Léo Goiano, um nome que já faz parte da nossa história. Em 2021, sob seu comando, alcançamos a tão sonhada ascensão à Série A do Campeonato Paraense, um momento inesquecível para o nosso clube e nossa torcida. Agora, voltamos a caminhar juntos em busca de novos desafios e conquistas", escreveu o Caeté no anúncio.

Além da passagem pelo Caeté, o treinador já passou por outras equipes do futebol paraense, como Canaã, Independente Tucuruí, Parauapebas e Remo. No clube azulino, o técnico chegou em 2017 e disputou apenas nove jogos pelo Parazão, conquistando apenas duas vitórias.

Léo Goiano também passou por Atlético Paraense, Santa Cruz de Natal-RN, União Carmolandense-TO, Iporá-GO, GAS-RR, Moto Club-MA, entre outros.

Com o retorno do treinador, o Caeté espera conseguir a reação necessária para se livrar do rebaixamento este ano. "Nossa torcida sabe que aqui se joga com garra, paixão e compromisso, e temos certeza de que, mais uma vez, com Léo Goiano à frente, escreveremos novos capítulos de sucesso no Campeonato Paraense", destacou o clube.

Atualmente, a equipe ainda não venceu no campeonato e amarga a lanterna do Parazão, sem pontos. Até a terceira rodada, o Caeté era comandado pelo técnico Carlos Pereira, demitido após a derrota para o Bragantino.

O próximo compromisso do Caeté é contra o Independente, no sábado (1º), às 15h30, no estádio Augusto Corrêa.