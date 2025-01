Parazão: Bragantino vence o 'Clássico da Farinha' em Bragança e afunda o Caeté na lanterna

No “Clássico da Farinha”, os dois rivais de Bragança, Bragantino x Caeté, entraram em campo nesta quarta (29), no Estádio Diogão. Melhor para o Bragantino, que venceu o rival pelo marcador de 2 a 1. A equipe do Tubarão construiu o placar ainda no primeiro tempo, com dois gols de Wander Silva, o primeiro aos 25 e o segundo aos 39 minutos.

Na volta do intervalo, o Caeté pressionou o Bragantino, mas o gol só saiu na reta final da partida, com o jogador Ronny Taperaçu, aos 40 minutos. A equipe do Caeté foi para cima do Tubarão em busca do gol de empate, mas a reação da equipe parou por aí. Vitória importante do Bragantino que sobe na tabela e fez o rival se afundar lanterna. Agora o Tubarão ocupa a 4ª colocação com 6 pontos. Já o Caeté perdeu todas as partidas que disputou e ainda não somou pontos, ocupando a lanterninha do Parazão ao lado do Santa Rosa.

O próximo jogo do Bragantino no Parazão será contra o São Francisco, na cidade de Augusto Corrêa (PA), no domingo (2). Já a o caeté pega o Independente de Tucuruí, no sábado (1), também em Augusto Corrêa (PA), às 15h30.