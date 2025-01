'Todos querem vencer o Paysandu', diz atacante Pedro Delvalle sobre Parazão 2025

Em meio a chuva, expulsão e paralisação, o Paysandu conseguiu vencer a Tuna Luso de virada na última terça-feira (28/01), por 2 a 1, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Paraense 2025. Peça chave na vitória bicolor, o atacante Pedro Delvalle, que deu o passe para Rossi marcar o segundo do Papão, avaliou a partida.

“A verdade é que tivemos uma partida muito difícil, que se complicou pela chuva, pela expulsão. Mas também tivemos a valentia de ir e ganhar. Quando conseguimos o empate, sabíamos que podíamos ter uma chance de fazer outro gol e, bom, saiu essa jogada e, por sorte, Rossi também acompanhou bem e pôde de terminar com os 2 a 1 aí. A equipe teve gana de sair vitoriosa da partida, e graças ao esforço de todo mundo conseguimos ganhar”, disse.

O chileno também avaliou a dificuldade do Parazão e afirmou que todos os jogos são complicados, já que todos os times querem bater o Papão.

“Se eu estivesse aqui três ou quatro anos atrás, eu diria o nível que o Parazão tem. Mas é complicado, na verdade. O jogo de ontem é uma amostra clara que não é fácil. Seja o campo que seja, seja o time que seja, todos querem vencer o Paysandu. E nós temos que estar preparados para enfrentá-los da melhor maneira. Creio que estamos encarando estas partidas dessa maneira e queremos seguir neste caminho”, declarou.

O próximo desafio do Paysandu no estadual é no próximo domingo (02/02), contra o Santa Rosa, pela 4ª rodada, em um horário atípico. Delvalle avaliou a preparação do time para o próximo desafio, que será fora de casa.

“Já estamos pensando em como vai ser domingo, serão várias partidas seguidas. Muitos estão cansados, estão em uma recuperação. Agora é só descansar, treinar e pensar no jogo do domingo, que me surpreende o horário, que seja às 10h da manhã. Mas vamos focados e com a vontade de trazer os três pontos para casa”, finalizou.

Paysandu e Santa Rosa se enfrentam no Estádio Ipixunão, e a partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, em Oliberal.com e na Rádio Liberal+.