Em noite chuvosa, Paysandu vira pra cima da Tuna, vence e lidera o Parazão com 100%

Paysandu e Tuna protagonizaram um clássico digno de sua história, pela terceira rodada do Parazão 2025. Com direito a uma chuva torrencial, a Tuna largou na frente, mas levou a virada do Papão, que venceu por 2 a 1, com gols de Bryan Borges e Rossi. Paranhos marcou pela Tuna. O bicolor lidera o estadual com 9 pontos e a Águia segue em quarto, com 4 pontos.

Com o exato início da partida, uma chuva torrencial desabou sobre a Curuzu. Com isso, quem aproveitou foi a Tuna Luso. Logo aos quatro minutos, o zagueiro Quintana errou passe na saída de bola, deixou para o adversário e Paranhos chutou forte de esquerda, sem chances para Matheus Nogueira, silenciando a Curuzu.

Como se não bastasse a chuva e a desvantagem, o Papão ainda ganhou outro problema, com a expulsão de PK, após falta dura em Jayme, o time ficou com um a menos. O jeito, portanto, foi se lançar ao ataque. Aos 25, Matheus Vargas mandou um torpedo no ângulo e quase empata.

Por volta dos 30, o árbitro Olivaldo José Alves Moraes chamou os capitães Dedé e Nicolas e com eles deliberou pela interrupção da partida devido a forte chuva. A pausa de 30 minutos serviu para que a água escorresse do gramado, permitindo o retorno do futebol sem prejuízo aos times e torcida.

Após os 30 minutos de paralisação e mais o tempo para reavaliar o gramado, a partida foi retomada com a Tuna Luso segurando o jogo enquanto o Papão forçava o ataque pelas bolas aéreas. Aos 36, Bryan Borges tentou em cobrança de falta, sem sucesso. O último ataque de risco do primeiro tempo foi da Tuna, em cobrança de falta na pequena área.

No retorno do intervalo, o Papão fez duas mudanças, enquanto a Tuna não mexeu. As entradas de Edílson e Pedro Delvalle reforçaram a saída de bola pelas laterais. Com isso, o Paysandu voltou a ter o controle do jogo, insistindo sobretudo nas bolas aéreas, enquanto a Tuna mantinha-se mais na defensiva, com a linha recuada para impedir a entrada do adversário na área.

Aos seis minutos, Rossi cruzou na área tunante e a bola resvalou no braço de Bruno Miranda. Com os pedidos para a entrada do VAR, a arbitragem checou o lance e decidiu pela marcação da penalidade, convertida por Bryan Borges, empatando o jogo em 1 a 1. O lance anterior à cobrança ainda teve um desentendimento entre os atletas, resultando em amarelo para Paranhos e Lucão, da Tuna, e Rossi, pelo Paysandu.

A insistência bicolor foi premiada com a virada aos 20, depois de uma bela arrancada de Delvalle, convertida por Rossi. Em três minutos o Papão virou a partida para 2 a 1. Nos minutos finais, os dois times completaram as cinco mudanças, mas com as ações definidas e a torcida inflamada, o Papão assegurou a terceira vitória no Parazão, livrando-se do empate aos 53, depois do gol impedido marcado por Alex Silva. Na próxima rodada o time enfrenta o Santa Rosa, enquanto a Tuna pega o Cametá.

Ficha Técnica

Data: 28/01/2025

Hora: 20h

Local: Curuzu

Árbitro: Olivaldo José Alves Moraes

Assistentes: Nayara Lucena Soares e Leory Rodrigues Pereira

Quarto Árbitro: Joel Costa Góes Neto

VAR: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho

Cartões Amarelos: PK, Borasi, Rossi, Delvalle (Paysandu) Jayme, Wander, Edgo, Kauê, Paranhos, Lucão, Pedrinho (Tuna Luso)

Cartão Vermelho: PK (Paysandu)

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Quintana, Luan Freitas, PK; Leandro Vilela, Matheus Vargas (Pedro Delvalle), Marlon (Marcelinho); Rossi (Espinoza), Borasi (Edílson) e Nicolas (Kevyn).

Técnico: Márcio Fernandes

Tuna Luso: Lucão; Wander (George), Dedé, Bruno M, Wesley (Luquinha); Renan (Thiago Bagagem), Paranhos, Gabriel; Kauê (Pedrinho), Jayme (Alex Silva) e Edgo.

Técnico: Ignácio Neto