Após três derrotas seguidas no Parazão, Caeté demite treinador Carlos Pereira

Sem vitórias no Campeonato Paraense, o Caeté anunciou na manhã desta quinta-feira (30) a demissão do treinador Carlos Pereira. A decisão do clube veio após a derrota por 2 a 1 para o Bragantino, na terceira rodada do Parazão.

Por meio das redes sociais, a equipe do Guerreiro Caeteuara agradeceu ao técnico pelos serviços prestados e desejou sucesso em outros trabalhos.

"A diretoria expressa seu agradecimento ao treinador, por sua dedicação, comprometimento e profissionalismo durante a passagem pelo clube. Seu trabalho foi marcado pelo esforço e pela busca constante por evolução. Desejamos ao professor Carlos Pereira muito sucesso em sua carreira, certos de que sua competência seguirá uma trajetória vitoriosa no futebol", escreveu o clube em nota.

Esta foi a primeira experiência de Carlos Pereira como treinador. Em 2024, o professor chegou a ser auxiliar técnico do Caeté. Além do time paraense, o técnico foi auxiliar no Concórdia–SC, onde foi campeão da Copa Santa Catarina.

O Caeté ainda não conseguiu vencer no Parazão. Em três rodadas, a equipe bragantina acumula três derrotas. Com isso, ocupa a lanterna da tabela de classificação do campeonato, sem pontos.

A última derrota do time foi contra o Bragantino, no clássico da Farinha, na quarta-feira (29). Além disso, o Guerreiro Caeteuara perdeu na estreia para o Castanhal e foi goleado pelo Remo. O Caeté ainda não divulgou quem deve assumir o lugar de Carlos Pereira.

O próximo compromisso do Guerreiro é no sábado (1º), contra o Independente, em duelo válido pela quarta rodada do Paraense.

Este é o segundo treinador a ser demitido neste início de Parazão. O Santa Rosa demitiu o técnico Pedro Chaves após dois reveses seguidos na competição.