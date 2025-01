Conheça os jogadores ‘galãs’ do Parazão 2025

Para além das jogadas de efeito e dos gols que levantam a torcida, o Campeonato Paraense 2025 também tem chamado atenção por outro motivo: a beleza de alguns jogadores em campo. Com estilo, carisma e aquela famosa "pinta de galã", atletas de diversos times vêm conquistando não só pelo talento com a bola nos pés, mas também pelo visual que faz sucesso dentro e fora das quatro linhas.

Buscando afunilar quem são essas figuras entregam beleza e carisma no futebol paraense, o Núcleo de Esportes de O Liberal selecionou os jogadores ‘galãs’ do campeonato. Confira e eleja quem você acha que é o galã do Parazão:

Remo

Rodrigo Santana (bônus), Jaderson, Klaus, Pavani, Felipe Vizeu e Dener

Remo Rodrigo Santana (Cristino Martins / O Liberal) Cristino Martins Jaderson (Reprodução / Instagram / @jadersonflores11) Arquivo pessoal / Instagram @jadersonflores11 Klaus (Stephan Eilert/cearasc.com) Stephan Eilert/cearasc.com Pavani (Samara Miranda / Ascom Remo) Samara Miranda / Ascom Remo Felipe Vizeu (Samara Miranda / Ascom Remo) Samara Miranda / Ascom Remo Dener (Samara Miranda / Ascom Remo) Samara Miranda / Remo

Paysandu

Bryan Borges, Nicolas, Luan Freitas e Alisson

Paysandu Bryan Borges (Jorge Luís Totti / Paysandu) Jorge Luís Totti / Paysandu Nicolas (Wagner Santana / O Liberal) Wagner Santana / O Liberal Luan Freitas (Jorge Luís Totti / Paysandu) Alisson (Reprodução / Instagram / alissonmachado0)

Castanhal

Wendel Machado

(Reprodução / Instagram / @wendelllmachado) (Reprodução / Instagram / @wendelllmachado)

Cametá

Gustavo Moreira e Pedro Henrique

Cametá Gustavo Moreira (Reprodução / Instagram / @cametascoficial) Pedro Henrique (Reprodução / Instagram / @pedroogomezz99)

Independente

Patrick Abreu

(Reprodução / Instagram / @independenteact) (Reprodução / Instagram / @independenteact)

Águia de Marabá

Matheus Baraka

(Reprodução / Instagram / @barakazagueiro) (Reprodução / Instagram / @barakazagueiro)

Santa Rosa

Fernando Caixeta e João Victor Dias

Santa Rosa Fernando Caixeta (Reprodução / Instagram / @f.caixeta97) João Victor Dias (Reprodução / Instagram / @victor.dias00)

Caeté

Roger Deniro

(Divulgação / Caeté) (Divulgação / Caeté)