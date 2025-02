Em Ipixuna, Paysandu encara o Santa Rosa de olho na liderança do Parazão

A quarta rodada do Parazão traz um duelo interessante na tarde deste domingo (2). O Santa Rosa enfrenta o Paysandu no Estádio Ipixunão, em Ipixuna do Pará, a partir das 15h30. O jogo reúne equipes em situações opostas na competição e pode influenciar diretamente a tabela de classificação, que anda concorrida nas duas pontas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O Santa Rosa tenta somar seus primeiros pontos no torneio para sair da parte inferior da tabela, enquanto o Paysandu busca manter a boa sequência e se consolidar entre os primeiros colocados nesta fase inicial.

Sem vitórias até o momento, o Santa Rosa ocupa a penúltima posição e perdeu as três partidas disputadas. No duelo mais recente, foi superado pelo Cametá por 2 a 1. O time precisa reagir rapidamente para seguir com chances de avançar no campeonato. A principal baixa neste começo de ano foi a saída do técnico Rodrigo Reis. No lugar dele, Eliezer Junior comanda o time. Uma vitória do Santinha pode tirar o time da zona de rebaixamento e trazer o Capitão Poço, que vem logo acima, na 10ª posição, com dois pontos.

VEJA MAIS

O Paysandu, por outro lado, vive um cenário favorável. Após vencer o Tuna Luso por 2 a 1 na última rodada, a equipe alviceleste soma nove pontos em três jogos e ocupa a vice-liderança. Apesar do bom desempenho, o técnico Márcio Fernandes terá um desfalque: PK, expulso na partida anterior, está fora. Em contrapartida, Kevyn deve retornar ao time, que mantém no setor ofensivo o trio formado por Rossi, Borasi e Nicolas.

Na rodada seguinte, o Santinha terá pela frente o Castanhal, também em Ipixuna, enquanto o Papão vai até Bragança enfrentar o Bragantino.

Ficha Técnica

Data: 28/01/2025

Hora: 10h

Local: Ipixunão

Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho

Assistentes: Ederson Brito de Albuquerque e Brenda Jeovana Rodrigues dos Santos

Quarto Árbitro: Marco José Soares de Almeida

VAR: Gustavo Ramos Melo

Santa Rosa: Fernando; Rodrigo Luz, Diego, Davi, Otávio; Warian Santos, João, Adauto; Flávio, PH e Rogerinho.

Técnico: Eliezer Junior

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Quintana, Luan Freitas, Kevyn; Leandro Vilela, Matheus Vargas, Marlon; Rossi, Borasi e Nicolas.

Técnico: Márcio Fernandes