Cametá vence e afunda o Santa Rosa; São Francisco goleia o Galo Elétrico fora de casa

A terceira rodada do Parazão 2025 teve três partidas nesta quarta-feira (28). Além do clássico entre Paysandu x Tuna, que terminou com o triunfo bicolor por 2 a 1, mais duas partidas no interior do Estado, com destaque para a goleada do São Francisco fora de casa e a vitória do Cametá ao lado do seu torcedor.

No Estádio Parque do Bacurau, em Cametá, o time da casa fez valer o seu mando de campo no Parazão. A equipe do Mapará venceu a primeira partida no Campeonato Paraense e a vítima foi o Santa Rosa. O Cametá abriu o marcador ainda no primeiro tempo com Julisson, aos 18 minutos. Já na reta final da primeira etapa, Leleu ampliou para o Mapará. Na volta do intervalo o Santinha descontou aos 22 minutos, com Rogerinho, mas ficou nisso.

O Cametá agora soma 4 pontos na tabela do Parazão e ocupa momentaneamente a 4ª colocação na classificação. Já o Santa Rosa segue seu calvário no Estadual, com três jogos e três derrotas e dentro da zona de rebaixamento. O próximo jogo do Cametá será contra a Tuna, no Souza, no sábado (1). O Santinha terá o Paysandu, no domingo (2), em Ipixuna do Pará, local definido pela equipe para mandar suas partidas no Parazão.

No outro jogo da rodada o Independente recebeu o São Francisco, no Estádio Navegantão, em Tucuruí. A equipe de Santarém não aliviou e goleou o Galo Elétrico fora de casa pelo placar de 4 a 0. Os gols do Leão Santareno foram marcados por Peu [duas vezes], Ronaldy e Juan Pitbull, que “fechou o caixão” do Independente aos 55 minutos do segundo tempo.

Essa foi a primeira vitória do São Francisco no Parazão. Momentaneamente o Leão santareno está na 9ª posição com 3 pontos. Já o Galo Elétrico segue na 6ª colocação com 4 pontos. O próximo compromisso do Independente será no sábado (1), contra o Caeté, na cidade de Augusto Corrêa. A equipe do São Francisco enfrenta o Bragantino, também em Augusto Corrêa, no domingo (2), às 10h.