Paysandu quita atrasos salariais e promete 'grande parceria' financeira em 2025; saiba detalhes

O Paysandu parece, aos poucos, estar saneando os problemas financeiros enfrentados pelo clube, sobretudo no final da última temporada. Em entrevista ao jornalista Abner Luiz, no programa Liberal+ Esportes, o presidente bicolor, Roger Aguilera, afirmou que quitou, na última quinta-feira (31), os vencimentos de jogadores e funcionários que estavam atrasados desde dezembro. Além disso, ele anunciou mudanças no cronograma de pagamentos para o restante do ano.

Segundo Aguilera, a partir de fevereiro, o Paysandu pagará funcionários e jogadores de forma antecipada, antes da data prevista. Isso, de acordo com o mandatário, só foi possível graças a parcerias firmadas pelo clube, que deram fôlego financeiro para 2025.

Uma dessas parcerias, segundo Roger, deve ser anunciada em breve. O negócio é considerado pelo Paysandu uma grande conquista e, somado à antecipação de cotas da Copa do Brasil, trouxe mais segurança financeira ao clube. Somente com o torneio nacional, o Bicola planeja faturar mais de R$ 3 milhões.

Entenda o caso

No final de 2024, o Paysandu enfrentou uma crise interna devido ao não pagamento de salários, direitos trabalhistas e bonificações de jogadores. A situação, inclusive, atrasou o processo de renovação de contrato com alguns atletas.

A reportagem de O Liberal apurou, junto a uma fonte interna, que, de fato, houve atrasos, mas apenas nas premiações, o que não configura necessariamente o descumprimento das obrigações contratuais, já que as premiações funcionam como um "bônus" por metas alcançadas.