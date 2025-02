Contra o Santa Rosa, Paysandu terá como adversário a temperatura: 'Não estamos acostumados'

No próximo domingo (2), o Paysandu volta a campo para mais um compromisso pelo Campeonato Paraense, desta vez contra o Santa Rosa, que atravessa uma crise e é, atualmente, o vice-lanterna da competição, com três derrotas em três partidas. O duelo de opostos é visto pelos atletas como crucial na formatação e evolução do elenco.

O grande problema, ao que tudo indica, não é o adversário em si, mas sim o horário da partida, marcado para às 10 da manhã, no estádio de Ipixuna do Pará. Segundo o lateral-direito Edílson, este pequeno obstáculo não será um problema, mas é algo que foge às características de jogo do clube.

"Vai estar calor e não é um horário que a gente costuma jogar. No entanto, são essas adversidades que a gente precisa superar. Vamos jogar. Dificuldades são feitas para serem superadas e quando vestimos a camisa, não tem adversidade. Entramos para dar o melhor e desta vez não será diferente", garante.

O lateral de 29 anos está em sua terceira temporada no clube, mas neste início de ano acabou perdendo espaço para Bryan Borges. Assim, Edílson disputou duas das quatro partidas deste ano, ambas entrando no segundo tempo. Para ele,. a concorrência não é necessariamente um problema.

"Óbvio que no Paysandu tem jogadores de qualidade e só quem tende a crescer é o clube, com essa disputa entre nós. Eu fiquei feliz com a oportunidade e entreguei o meu melhor. O professor Márcio pode contar comigo e vou fazer o meu melhor para beneficiar o Paysandu", comentou.

E embora o Papão esteja invicto no Parazão, Edílson sabe que não existe tranquilidade, sobretudo na composição que o estadual oferece, unindo clubes com muita disposição e condições de jogo por vezes adversas.

"O Parazão é muito difícil. Eu sei que as pessoas costumam dizer o contrário, mas é porque nunca jogaram ou ganharam. Não tem time fácil. Em campo eles entregam tudo. E quando não tem a dificuldade do adversário, tem o tempo, a chuva. São elementos que prejudicam e se não tiver uma mentalidade forte, realmente sofre", completa. O Paysandu é o atual vice-líder da competição, com 9 pontos, atrás do Remo.