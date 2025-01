Com problemas na defesa, Paysandu sofreu gols nos três jogos do Parazão 2025

O Paysandu segue invicto no Campeonato Paraense, ocupando a 2ª posição na tabela da competição. No entanto, mesmo com as partidas vitoriosas, o Papão tem enfrentado problemas na defesa, tendo sofrido gols nas três rodadas do estadual.

O jogo em que o Papão mais sentiu pressão na zaga foi contra o Águia de Marabá, que conseguiu marcar dois gols em cima do Bicola na 2ª rodada do Paraense, revés que a equipe bicolor conseguiu reverter. Contra a Tuna Luso, na 3ª rodada, os erros se repetiram e o Papão ainda sofreu um gol da Águia do Souza, antes de conseguir virar o jogo.

VEJA MAIS

Em entrevista após a estreia contra o Capitão Poço, o técnico Márcio Fernandes já havia mencionado problemas com a defesa bicolor. Para ele, a zaga do Paysandu, com Quintana e Luan Freitas como principais peças, estava ficando exposta em momentos “chave” da partida, abrindo espaço para os rivais no meio de campo.

“Mediante um sistema que tentamos e colocamos em prática, sentimos que o meio ficou bem vulnerável. Isso prejudicou muito os nossos zagueiros, que ficaram no mano a mano”, disse na época.

A tendência é que os erros do Papão em campo sejam corrigidos antes da partida contra o Santa Rosa, no próximo domingo (02/02), às 10h, no Estádio Ipixunão. O jogo terá cobertura completa, com Lance a Lance, em Oliberal.com e pela Rádio Liberal+.