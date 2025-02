Presidente do Paysandu diz que monitora Esli García no Goiás: 'Estamos de portas abertas'

A relação entre Paysandu e Esli García pode ainda não ter chegado ao fim. Segundo o presidente bicolor, Roger Aguilera, o clube segue monitorando a situação do atacante venezuelano, atualmente no Goiás. A declaração foi dada na última quinta-feira (30), em entrevista ao jornalista Abner Luiz, no programa Liberal+ Esportes.

De acordo com Aguilera, Esli García está no radar do Paysandu, que promete fazer novas investidas no mercado até o fim da janela de transferências, que se encerra em 28 de fevereiro. O presidente alviceleste afirmou que, caso o jogador queira retornar ao Papão, as portas "estarão abertas".

Esli García vive um momento de instabilidade no início da temporada, assim como o Goiás, que ainda não engrenou sob o comando do técnico Jair Ventura. O Esmeraldino acumulou tropeços no início do Campeonato Goiano e não tem convencido em suas atuações.

O atacante, inclusive, chegou a ser abordado por torcedores na saída de um bar, em Goiânia, enquanto estava de folga.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento em que o jogador está na rua e é abordado por dois homens. Na gravação, não é possível ouvir a conversa entre eles, mas, em determinado momento, um dos envolvidos gesticula bastante enquanto fala algo. Apesar disso, Esli não esboça reação.

Em 2024, Esli García foi um dos principais jogadores do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. O venezuelano chegou ao Papão no início da temporada e, aos poucos, conquistou a admiração dos torcedores por sua capacidade de finalização. Ao todo, disputou 45 jogos e marcou 14 gols, sendo 10 na Segundona. O jogador terminou como artilheiro do Bicola na competição.