Com novos investimentos, governador Helder Barbalho destaca a importância da valorização do Parazão

O governador Helder Barbalho assinou o contrato de patrocínio do Governo do Estado, por meio do Banco do Pará (Banpará), ao Parazão 2025. O evento ocorreu na noite da última quinta-feira (30), em Belém. Ao todo, o valor destinado ao campeonato será de R$ 7 milhões, distribuídos entre os clubes e a federação. Este é o maior valor destinado ao Campeonato Paraense.

O governador Helder Barbalho destacou a importância da competição para o esporte local e afirmou que o investimento é um reconhecimento para que a disputa estadual seja ainda maior.

"O Parazão representa a valorização do futebol profissional do nosso estado. Nós estamos, neste ano, inovando, ampliando a participação, fortalecendo e reconhecendo o investimento dos clubes, a organização do evento. Pela primeira vez, nós chegamos a um valor de R$ 7 milhões de investimentos do Banco do Estado do Pará (Banpará) como principal patrocinador, ao lado do Governo do Estado, para que nós possamos ter o Parazão 2025 extraordinário, festejado, valorizando os clubes, a nossa torcida e, claro, fortalecendo o esporte", ressaltou Helder Barbalho em entrevista ao jornalista Abner Luiz, da Rádio Liberal+.

Além dos recursos destinados à primeira divisão, o objetivo é investir nas Séries A2 e A3, bem como no futebol feminino. O evento contou com representantes dos clubes paraenses que disputam a elite do Parazão, incluindo a dupla Re-Pa.

Em ano de COP em Belém, o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, destacou a importância do futebol estar alinhado com as causas sociais, visto que é o esporte mais popular do mundo e influencia muitas pessoas. Com isso, esta temporada, o tema escolhido para o Parazão foi "jogando junto com a sustentabilidade", uma alusão às causas ambientais.

"Nós temos clara noção de que o futebol é uma ferramenta de declaração poderosa, que influencia comportamentos. Inclusive, temos a visão de que é o maior digital influencer do mundo. Nada influencia mais do que o futebol. Como ele é um forte influenciador, ele tem que assumir essa responsabilidade de ser uma voz dissonante a favor da sociedade, por isso escolhemos o tema em prol da COP, um campeonato altamente sustentável", declarou Gluck Paul.

Helder Barbalho ainda destacou que, este ano, com os novos investimentos, foi possível a inclusão do VAR, tecnologia importante para os jogos atualmente e parabenizou a federação pela decisão.

"O fato de termos inovado com o VAR em todas as partidas, acho que é uma demonstração de profissionalismo e de incremento do futebol paraense. Acho que a federação acerta quando inclui a tecnologia da transparência do resultado", apontou o governador.

O Campeonato Paraense se encaminha para a quarta rodada. Atualmente, o líder da disputa é o Remo, com nove pontos, seguido pelo Paysandu e Castanhal.