Adversário do Paysandu, Independente de Tucuruí terá novo técnico em confronto no Mangueirão

O Independente de Tucuruí terá um novo comandante à beira do gramado na partida contra o Paysandu, pela 6ª rodada do Campeonato Paraense. A diretoria do Galo Elétrico anunciou a contratação do técnico Gilberto Pereira, que estava à frente da equipe sub-20 do Atlético-GO.

O treinador foi regularizado nesta sexta-feira (14) e chega com a missão de recuperar o time de Tucuruí, que amarga uma sequência de quatro partidas sem vitória. Ele assume o posto deixado por Wallace Lemos, demitido após a quarta rodada da competição.

O primeiro desafio de Gilberto Pereira, diante do Papão, será nesta segunda-feira (17), no Estádio Mangueirão, às 20h. Atualmente, a equipe do sudeste do Pará ocupa a 10ª colocação na tabela, com quatro pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento.

O duelo entre Independente de Tucuruí e Paysandu terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.