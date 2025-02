Paysandu quer vencer bem o Independente para chegar ao Re-Pa com moral

O Paysandu entra em campo na noite de hoje, às 20h, no Mangueirão, para enfrentar o Independente pela 6ª rodada do Campeonato Paraense. O confronto marca a última partida do Papão antes do primeiro clássico do ano contra o Remo, no próximo domingo (23). Com quatro jogos seguidos sem vencer, o time bicolor precisa reagir para afastar o sinal de alerta ligado na Curuzu.

Embora esteja em 3º lugar, com três pontos de distância para o líder Remo, a campanha do Paysandu no Parazão já começa a preocupar a torcida. Sem vencer desde a terceira rodada, quando meteu 2 a 1 na Tuna, o Papão busca vencer bem o adversário de hoje para chegar ao RexPa com moral. O Independente, por sua vez, vive uma crise intensa e luta contra o rebaixamento. O técnico Gilberto Pereira fará seu primeiro jogo no comando do Galo Elétrico. Depois de estrear com vitória, o time de Tucuruí perdeu as três últimas partidas e tem a segunda defesa mais vazada do campeonato, tendo levado 10 gols.

O técnico Luizinho Lopes, que faz sua segunda partida no comando do Paysandu, deve manter a base da equipe que empatou com o Manaus na última rodada da Copa Verde. A principal dúvida está na zaga, já que Lucca saiu lesionado na última partida e pode ser desfalque. No ataque, existe a possibilidade de mudança, com o argentino Borasi podendo ganhar uma vaga no time titular no lugar de Delvalle ou Nicolas, mas sem confirmação até o momento.

O lateral-direito Bryan Borges, que voltou ao time no empate por 0 a 0 contra o Manaus pela Copa Verde, falou sobre o momento do Paysandu e a importância de conquistar os três pontos contra o Independente.

“A gente tem trabalhado bastante pra mudar esse cenário, porque a gente precisa de resultado. Estamos cientes de tudo isso e, sem dúvida, vamos fazer um grande jogo para trazer o resultado”, disse o lateral.

Sobre a recente troca no comando técnico, Bryan afirmou que o elenco já está assimilando as ideias de Luizinho Lopes. “O treinador que chegou tem colocado as ideias dele e rapidamente a gente está adaptando o que ele pede. Ele viu com bons olhos o últimos jogo, tivemos 70% de posse de bola, mas infelizmente não fizemos gol. Mas isso vai ser ajustado. Com a semana que se inicia, vamos ter muito tempo para absorver o que ele pede e chegar forte no clássico”, disse Bryan.

Antes de encarar o maior rival, no entanto, o foco, segundo Bryan, está no jogo de hoje. O lateral reforçou que a obrigação do Paysandu é sempre vencer. “Obrigação é todo jogo ganhar, independente do adversário. Temos que apresentar melhora e voltar a vencer, sempre entrar com pensamento de vencer a partida e fazer um grande jogo”, disse.

Ainda assim, o lateral admitiu que a expectativa pelo clássico começa a crescer. “Todo mundo quer jogar um clássico. Quem nunca jogou, quer jogar. Estamos felizes por esse jogo estar próximo, mas temos que fazer um grande jogo amanhã, e quarta em diante só pensar no RexPa”, disse.

FICHA TÉCNICA

Paysandu vs Independente

Campeonato Paraense - 1ª Divisão

6ª rodada

Data: 17 de fevereiro

Hora: 20h

Local: Estádio Mangueirão



Arbitragem: Fernando Antõnio Mendes de Salles Nascimento Filho (CBF)

Auxiliares: Luis Diego Nascimento Lopes (CBF) e Acácio Menezes Leão (CBF)

Quarto árbitro: Klever da Costa Lobo (CBF)

VAR: Gustavo Ramos Melo (FPF)



Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Lucca, Quintana e PK; Leandro Vilela, Matheus Vargas e Pedro Delvalle; Rossi, Borasi e Nicolas.

Técnico: Luizinho Lopes.

Independente: Dida Tucuruí; Jonas, Murici, Pietro e Alexandre Pinho; Bruno Domingues, Du Santos e Alexandre Melo (Bismarck); Jonathas, Jordan (Davi Marinho) e Marcos Vinicius.

Técnico: Gilberto Pereira.