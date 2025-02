Após gol, ex-Paysandu rebate críticas e nega ter pedido para sair do Papão: 'Sempre quis ficar'

Diante do Santos de Neymar, o volante Netinho, ex-Paysandu, marcou um golaço de fora da área no último domingo (16), em jogo válido pelo Campeonato Paulista. O gol do ex-jogador do Bicola não evitou a derrota do Água Santa para o Peixe, mas chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais, incluindo de alguns bicolores.

O gol foi marcado aos 42 minutos do primeiro tempo, quando o Água Santa perdia por 2 a 0. Netinho recebeu sozinho, ajeitou e mandou uma bomba de fora da área para o fundo da rede. Este foi o segundo gol do jogador na temporada. Ele já havia marcado um golaço contra o Corinthians, também pelo Paulistão.

Com isso, diversos torcedores, inclusive bicolores, comentaram sobre o belo gol do volante. Alguns comentários foram críticas ao atleta, que deixou o clube bicolor no final da temporada passada. "Jogou contra um Santos mais f*d*do e não fez nada. Não presta mesmo", escreveu um torcedor.

Netinho leu a crítica e respondeu ao internauta: "Vou comprar um par de óculos pra você! Pra você enxergar melhor... beijos."

Além disso, outra internauta comentou sobre a saída do jogador do Paysandu. Segundo a torcedora, Netinho não quis ficar no Bicola para 2025. No entanto, o volante negou a informação.

"Quando vocês souberem que o Netinho não quis ficar, a cabeça de vocês explode", afirmou a internauta, que recebeu a resposta de Netinho: "Sempre quis ficar! Não posta essas coisas sem saber do contexto, amiga."

netinho comentários Reprodução / Twitter Reprodução / Twitter Reprodução / Twitter

Com a camisa do Gigante de Diadema, o ex-Paysandu já disputou nove jogos e marcou dois gols. Em 2024, pelo Papão, Netinho atuou em 37 partidas, entre Parazão, Copa Verde e Série B, marcando dois gols e contribuindo com duas assistências.

O jogador conquistou o títulos do Parazão 2024, Copa Verde e ainda ajudou o Bicola a permanecer na Segundona.